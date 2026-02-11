Πολωνία και Ιταλία λένε «όχι» στον Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης

Μπορεί το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ να σχεδιάστηκε αρχικά για την εγκαθίδρυση της ειρήνης στη Γάζα, ωστόσο μετά την ίδρυσή του, επιδιώκει να αναλάβει ευρύτερο ρόλο στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, με την Πολωνία και την Ιταλία να παίρνουν επισήμως θέση.

Οι μόνες χώρες της ΕΕ που είναι ιδρυτικά μέλη του Συμβουλίου Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, η Βουλγαρία και η Ουγγαρία, ήταν η αφορμή να ανοίξει μια συζήτηση στους κύκλους των Βρυξελλών για την στάση που θα τηρήσουν και άλλες χώρες – μέλη, κάτι που η Πολωνία και η Ιταλία ξεκαθάρισαν, η κάθεμία επικαλούμενη τους δικούς της λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, η Βαρσοβία και η Ρώμη δεν θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου όπως δήλωσαν σήμερα (11.02.2026) την ίδια στιγμή που και άλλες χώρες της Δύσης που έχουν επιφυλάξεις λόγω του ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία προσεκλήθησαν να συμμετάσχουν σε αυτό.

«Λαμβάνοντας υπόψιν ορισμένες εθνικές αμφιβολίες για τη μορφή του συμβουλίου [εννοεί πιθανή ένταξη της Μόσχας και του Μινσκ], υπό αυτές τις συνθήκες η Πολωνία δεν θα συμμετάσχει στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, αλλά θα το αναλύσουμε», δήλωσε ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, σε κυβερνητική σύσκεψη.

«Οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ υπήρξαν και θα παραμείνουν προτεραιότητά μας, άρα εάν οι συνθήκες αλλάξουν που θα καταστήσουν δυνατή τη συμμετοχή στο έργο του Συμβουλίου Ειρήνης, δεν αποκλείσουμε ένα τέτοιο σενάριο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τουσκ αναμενόταν να συναντηθεί με τον εθνικιστή αντίπαλό του Κάρολ Ναβρότσκι αργότερα σήμερα σε συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, στην ατζέντα της οποίας περιλαμβάνεται το Συμβούλιο Ειρήνης.

Στο μεταξύ, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επίσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Ιταλία δεν θα λάβει μέρος.

«Δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Συμβούλιο Ειρήνης διότι υπάρχει ανυπέρβλητο συνταγματικό εμπόδιο στην ιταλική πλευρά», δήλωσε ο ίδιος στον ειδησεογραφικό σταθμό Sky TG24.

«Ωστόσο, εάν χρειαστεί να εργαστούμε επί των προσπαθειών ανοικοδόμησης που στόχο έχουν να διασφαλιστεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή, είμαστε έτοιμοι να το πράξουμε», πρόσθεσε.

Με βάση το ιταλικό Σύνταγμα, η χώρα μπορεί να ενταχθεί σε διεθνείς οργανισμούς μόνο επί ίσοις όροις με άλλα μέλη, μια προϋπόθεση που σύμφωνα με τη Ρώμη δεν πληρούται από το τωρινό καταστατικό του Συμβουλίου που δίνει διευρυμένες εκτελεστικές εξουσίες στον Τραμπ.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι ζήτησε από τον Τραμπ να τροποποιήσει τους όρους του Συμβουλίου Ειρήνης για να μπορέσει η Ιταλία να ενταχθεί σε αυτό.