Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πολωνία: Πρόστιμο στον υπουργό Δικαιοσύνης επειδή δεν έδωσε προτεραιότητα σε πεζή – Έδινε συνέντευξη ενώ οδηγούσε

«Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο», είπε μεταξύ άλλων ο υπουργός
Βάλντεμαρ Ζούρεκ
Βάλντεμαρ Ζούρεκ / (AP Photo/Czarek Sokolowski)

Οδηγούσε ενώ έδινε συνέντευξη ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας και δεν άφησε μία πεζή να περάσει τον δρόμο από διάβαση, με τις αρχές να μην κάνουν τα «στραβά μάτια» λόγω θέσης και να του κόβουν πρόστιμο για την αμέλειά του αυτή και να δίνει το παράδειγμα, αποδεχόμενος την πράξη του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Πολωνίας τιμωρήθηκε με πρόστιμο διότι αρνήθηκε να παραχωρήσει προτεραιότητα σε μία πεζή, την ώρα που έδινε συνέντευξη οδηγώντας το αυτοκίνητό του, λίγες ημέρες προτού ανακοινώσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της οδικής παραβατικότητας.

Στα πλάνα που κατέγραψε ο φακός κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του με έναν Πολωνό vlogger, ο Βάλντεμαρ Ζούρεκ, προφανώς αφηρημένος, εμφανίζεται να μην δίνει προτεραιότητα σε μια γυναίκα που επιχειρεί να διασχίσει τον δρόμο από μία διάβαση πεζών.

 

«Μετά την ανάλυση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που αφορά μία οδική παράβαση, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα πως διαπράχθηκε ένα αδίκημα», ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της Κρακοβίας (νότια) στον λογαριασμό της στο Χ.

Και πρόσθεσε ότι «ο υπουργός Βάλντεμαρ Ζούρεκ αποδέχθηκε να αποποιηθεί την ασυλία του και να καταβάλει το επιβληθέν πρόστιμο», το ύψους του οποίου δεν έχει καθοριστεί.

Ο υπουργός, που κατέχει επίσης τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πρόστιμο ύψους 1.500 ζλότι (350 ευρώ) και την αφαίρεση 15 πόντων εκ των συνολικά 20 στην άδεια οδήγησής του.

«Κανείς δεν είναι στο απυρόβλητο. Αυτό αναφέρεται και σε εμένα», παραδέχθηκε ο ίδιος σε δηλώσεις του στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Τον περασμένο χρόνο, η Πολωνία, μια χώρα με 37,3 εκατομμύρια κατοίκους, κατέγραψε 1.651 νεκρούς σε τροχαία δυστυχήματα, ένας αριθμός μειωμένος κατά 13%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
276
117
105
90
76
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Grok συνεχίζει να δημιουργεί AI σεξουαλικές φωτογραφίες πραγματικών προσώπων και παιδιών – Η απάντηση του X και η αντίδραση του Έλον Μασκ
Το Grok έχει δημιουργήσει εκατομμύρια σεξουαλικές εικόνες σε διάστημα 11 ημερών. Αυτό περιλαμβάνει πολλά μη συναινετικά deepfakes πραγματικών προσώπων και πάνω από 23.000 σεξουαλικές εικόνες παιδιών
Grok
Newsit logo
Newsit logo