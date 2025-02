Πολωνοί δύτες βρήκαν κοκαΐνη αξίας 15 εκατομμυρίων ευρώ στον βυθό του κόλπου του Γκντανσκ

Κοκαΐνη αξίας 15 εκατομμυρίων δολαρίων ανακάλυψαν δύτες συνοριοφύλακες στη βόρεια Πολωνία στον βυθό του κόλπου της πόλης Γκντανσκ στις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας.

Οι δύτες συνοριοφύλακες ανακάλυψαν πάνω από 100 κιλά κοκαΐνη στον βυθό του Γκντανσκ στη Βαλτική στη διάρκεια θαλάσσιας περιπολίας, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας την Τρίτη (18.02.2025).

Επτά άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση με τα ναρκωτικά, η αξία των οποίων, σύμφωνα με τη συνοριοφυλακή, μπορεί να φτάσει στη «μαύρη» αγορά τα 60 εκατομμύρια ζλότυ (15 εκατομμύρια ευρώ), αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Reuters, τα κράτη της Βαλτικής βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για τυχόν περιστατικά που αφορούν υποθαλάσσιες υποδομές ζωτικής σημασίας και το ΝΑΤΟ έχει δηλώσει ότι θα ενισχύσει την παρουσία του στην περιοχή μετά από αρκετά συμβάντα.

Polish border guards discovered more than 100 kg of cocaine on the bottom of the Baltic Sea while conducting operations to protect critical infrastructure, the border guard said https://t.co/2uJY0lVeYb pic.twitter.com/fIxgSmnL8p