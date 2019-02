Πομπέο: Ο Μαδούρο μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια στο λαό της Βενεζουέλας!

Ο Πομπέο καταγγέλλει την κυβέρνηση Μαδούρο ότι “εμποδίζει” την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που έστειλαν διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, σε συντονισμό με τον επίδοξο – αυτοανακυρηχθέντα Βενεζουελάνο πρόεδρο Χουάν Γουαϊδό.

“Ο λαός της Βενεζουέλας χρειάζεται απεγνωσμένα ανθρωπιστική βοήθεια, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες προσπαθούν να βοηθήσουν, αλλά ο στρατός του καθεστώτος εμποδίζει τη βοήθεια που φτάνει με φορτηγά και πλοία”, τόνισε με tweet του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας:

“Το καθεστώς Μαδούρο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΝ”:

The Venezuelan people desperately need humanitarian aid. The U.S. & other countries are trying to help, but #Venezuela’s military under Maduro's orders is blocking aid with trucks and shipping tankers. The Maduro regime must LET THE AID REACH THE STARVING PEOPLE. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/L4ysYJaM6H

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 6, 2019