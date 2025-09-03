Κόσμος

Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ανανεώθηκε πριν 8 λεπτά
Ανείπωτη τραγωδία στην Πορτογαλία – εκτροχιάστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025) τελεφερίκ στη Λισαβόνα με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις αρχές, να υπάρχουν δεκάδες θύματα. 

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες, όπως μεταδίδει το CNN Portugal.

Υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες, εννέα εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Δημοτική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι είναι «πρόωρο» να γίνει τελικός απολογισμός των θυμάτων του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 62 άτομα βρίσκονται στο σημείο.

Το τελεφερίκ Γκλόρια έχει χωρητικότητα 42 θέσεων είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Εγκλημάτων της Αστυνομίας κλήθηκε να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος και ότι η Εισαγγελία θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.

