Πορτογαλία: Εκτροχιάστηκε το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Ανείπωτη τραγωδία στην Πορτογαλία – εκτροχιάστηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (03.09.2025) τελεφερίκ στη Λισαβόνα με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις αρχές, να υπάρχουν δεκάδες θύματα.

Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια της Λισαβόνας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες, όπως μεταδίδει το CNN Portugal.

Υπάρχουν τουλάχιστον 20 τραυματίες, εννέα εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την Δημοτική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι είναι «πρόωρο» να γίνει τελικός απολογισμός των θυμάτων του ατυχήματος.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf
September 3, 2025

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, 62 άτομα βρίσκονται στο σημείο.

Το τελεφερίκ Γκλόρια έχει χωρητικότητα 42 θέσεων είναι ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας και προσελκύει πολλούς τουρίστες που επισκέπτονται την πόλη.

O Elevador da Glória, em Lisboa, descarrilou esta quarta-feira à tarde. O acidente causou mortos e feridos em número ainda a determinar.



Notícia em atualização: https://t.co/r5Ad2L1rQ0



Redes Sociais pic.twitter.com/dlF07xjo5Z — Expresso (@expresso) September 3, 2025

Η Αστυνομική Διεύθυνση Εγκλημάτων της Αστυνομίας κλήθηκε να διερευνήσει τα αίτια του ατυχήματος και ότι η Εισαγγελία θα ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Τη βαθύτατη θλίψη του και τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων εξέφρασε ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος συμπλήρωσε επίσης πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

Η γραμμή του τελεφερίκ λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885, συνδέει την πλατεία Restauradores της Λισαβόνας με τη συνοικία Bairro Alto – γνωστή για την έντονη νυχτερινή διασκέδαση. Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η κρατική Carris.