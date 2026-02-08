Κόσμος

Πορτογαλία: Ο σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο μεγάλος νικητής στις προεδρικές εκλογές

Ο Σεγκούρο επικράτησε με μεγάλη διαφορά του ακροδεξιού Αντρέ Βεντούρα
Ο Πορτογάλος σοσιαλιστής Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο
Ο Πορτογάλος σοσιαλιστής Αντόνιο Χοσέ Σεγκούρο / REUTERS / Φωτογραφία Rita Franca

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία την Κυριακή (08.02.2026).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων των εκλογών στην Πορτογαλία, ο σοσιαλιστής Σεγκούρο επικράτησε μεγάλη διαφορά τού αντιπάλου του, ακροδεξιού Αντρέ Βεντούρα.

Ο 63χρονος Ζοζέ Σεγκούρο συγκεντρώνει το 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα.

Ο Σεγκούρο πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
99
73
72
69
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
«Πάγωσαν» Δανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Ιαπωνία – Εικόνες χάους στους δρόμους που «βούλιαξαν» στο χιόνι
Στην Κοπεγχάγη αυτοκίνητα κόλλησαν στο χιόνι, στην Αγία Πετρούπολη τα κανάλια πάγωσαν, το Τόκιο ντύθηκε στα λευκά, ενώ η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει το πιο ακραίο ψύχος από το 2018
Άνδρας καθαρίζει το χιόνι στο Άαλμποργκ της Δανίας
Έξι νεκροί μετά την κατάρρευση πολυκατοικίας στον Λίβανο - Αναφορές για 7 τραυματίες και αγνοούμενους στα ερείπια
Ο Λιβανέζος πρόεδρος ζήτησε την πλήρη κινητοποίηση όλων των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων διάσωσης και την παροχή καταφυγίου σε κατοίκους μέσα και γύρω από το κτίριο που κατέρρευσε
Λίβανος
Νέα ποινή φυλάκισης για τη νομπελίστρια ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί: Καταδικάστηκε σε 6 χρόνια κάθειρξης
«Καταδικάσθηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη για συνάθροιση και συνεννόηση για τη διάπραξη εγκλημάτων», δήλωσε ο δικηγόρος της προσθέτοντας ότι της επιβλήθηκε επίσης διετής απαγόρευση εξόδου από τη χώρα
Narges Mohammadi
Αρκετοί εγκλωβισμένοι και τραυματίες μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας και εκδήλωση πυρκαγιάς στο Λίβανο
Η εθνική ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σε δήλωσή της χαρακτήρισε την κατάρρευση ως αποτέλεσμα «κατάφωρης αμέλειας και ελλείψεων του λιβανικού κράτους όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών και τη στέγαση τους»
Λίβανος
Newsit logo
Newsit logo