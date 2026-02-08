Πορτογαλία: Ο σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο μεγάλος νικητής στις προεδρικές εκλογές

Ο μετριοπαθής σοσιαλιστής Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο κέρδισε με μεγάλη διαφορά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Πορτογαλία την Κυριακή (08.02.2026).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα με καταμετρημένες τις ψήφους στο 95% των εκλογικών τμημάτων των εκλογών στην Πορτογαλία, ο σοσιαλιστής Σεγκούρο επικράτησε μεγάλη διαφορά τού αντιπάλου του, ακροδεξιού Αντρέ Βεντούρα.

Ο 63χρονος Ζοζέ Σεγκούρο συγκεντρώνει το 66% των ψήφων έναντι 34% για τον 43χρονο Βεντούρα.

Ο Σεγκούρο πρόκειται να διαδεχθεί στις αρχές Μαρτίου τον συντηρητικό Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, ο οποίος διετέλεσε Πρόεδρος της χώρας επί δέκα χρόνια.