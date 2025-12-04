Πορτογαλία: Τεράστιο κύμα «καταπίνει» σέρφερ – Πώς τον διέσωσαν

Βίντεο που κόβει την ανάσα δείχνει έναν βετεράνο σέρφερ να «καταπίνεται» από ένα γιγαντιαίο κύμα στην Πορτογαλία, λίγο πριν διασωθεί και μεταφερθεί σώος στην ακτή από συναδέλφους του.

Ο Βραζιλιάνος σέρφερ Carlos Burle, 58 ετών, έκανε σέρφινγκ σε ένα τεράστιο κύμα στην πόλη Nazare, στην περιοχή Leiria στην Πορτογαλία, στις 3 Δεκεμβρίου 2025, όταν χτυπήθηκε από το τεράστιο κύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Carlos μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου τον ξάπλωσαν στην άμμο και τον περιποιήθηκαν οι διασώστες και στην συνέχεια οι πυροσβέστες, οι οποίοι του έδωσαν οξυγόνο για να τον βοηθήσουν.

Σε μια ανάρτηση στα socail media, ο σέρφερ ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι ήταν «ασφαλής και σε σταθερή κατάσταση», μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.