Πορτογαλία: Βίντεο από την κατάσχεση 9 τόνων κοκαΐνης από «ναρκο-υποβρύχιο» στο αρχιπέλαγος των Αζορών

Η θαλάσσια επιχείρηση διεξήχθη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο τελικά βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε
Κατάσχεση ποσότητας ρεκόρ κοκαΐνης από ένα «ναρκο-υποβρύχιο» στην Πορτογαλία
Περίπου εννέα τόνους κοκαΐνη από ένα «ναρκο-υποβρύχιο» κατάσχεσαν οι αρχές στην Πορτογαλία σε μία εντυπωσιακή θαλάσσια επιχείρηση στα ανοικτά του αρχιπελάγους των Αζορών.

Το «ναρκο-υποβρύχιο» με την κοκαΐνη που αναχαιτίστηκε στην Πορτογαλία, είχε αποπλεύσει από τη Λατινική Αμερική και στο οποίο επέβαιναν τρεις Κολομβιανοί και ένας Βενεζουελάνος.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης που έχει ποτέ γίνει στην Πορτογαλία», δήλωσε τη Δευτέρα (26.01.2026) στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανέφερε πως αναχαίτισε αυτό το σκάφος «τις τελευταίες ημέρες» σε απόσταση περίπου 230 ναυτικών μιλίων από τις Αζόρες (περίπου 426 χλμ).

Στη θαλάσσια επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας και τη συνδρομή των αμερικανικών και των βρετανικών αρχών.

 

Αυτή η επιχείρηση διεξήχθη σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και το υποβρύχιο τελικά βυθίστηκε μαζί με 35 από τα 300 φορτία ναρκωτικών που μετέφερε, διευκρίνισε η αστυνομία.

