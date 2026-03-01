Πώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει οικονομικά και γεωπολιτικά την Ελλάδα

Οι πρόσφατες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που οδήγησαν στον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έχουν δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή και επηρεάζουν άμεσα την Ελλάδα σε πολλαπλά επίπεδα – οικονομικά και γεωπολιτικά.

Αν και η χώρα μας δεν εξαρτάται άμεσα από ιρανικές εισαγωγές, η παγκόσμια αναταραχή στις αγορές ενέργειας αυξάνει το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ επιβαρύνει τον πληθωρισμό και τα κόστη μεταφορών. Ταυτόχρονα οι εξελίξεις στο Ιράν φέρνουν την Ελλάδα αντιμέτωπη και με διπλωματικές προκλήσεις.

Η ικανότητα της ελληνικής οικονομίας και διπλωματίας να προσαρμοστεί στις εξελίξεις θα καθορίσει κατά πόσο η Ελλάδα θα μπορέσει να προστατεύσει τα συμφέροντά της, να διατηρήσει τη σταθερότητα στην περιοχή και να μετριάσει τις οικονομικές επιπτώσεις ενός πολέμου που εκτυλίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά αλλά επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών.

Το παρασκήνιο της στρατιωτικής επιχείρησης

Η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ – σε στενό συντονισμό με το Ισραήλ – να δώσει εντολή για στρατιωτική επίθεση στο Ιράν δεν ήταν στιγμιαία ή αυθαίρετη.

Σύμφωνα με αναφορές του NBC και άλλων διεθνών μέσων, προηγήθηκαν εβδομάδες διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην πυρηνική και βαλλιστική δραστηριότητα της χώρας. Η Ουάσινγκτον θεωρούσε ότι οι κινήσεις του Ιράν για ανασύσταση του πυρηνικού προγράμματος μετά τα περσινά πλήγματα, σε συνδυασμό με την άρνηση περιορισμού του βαλλιστικού οπλοστασίου, δημιουργούσαν μη ανεκτό κίνδυνο για τη διεθνή ασφάλεια.

Παράλληλα, το Τελ Αβίβ παρήχε πληροφορίες για στόχους υψηλής στρατηγικής σημασίας. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πολλών υψηλόβαθμων αξιωματούχων του ιρανικού καθεστώτος, ανοίγοντας μια πρωτόγνωρη περίοδο αβεβαιότητας για την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλαν μηνύματα προς τον ιρανικό λαό, καλώντας τον να αναλάβει τον έλεγχο της μοίρας του και να διεκδικήσει μια νέα εποχή για τη χώρα. Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικοινώνησε τηλεφωνικά με Τραμπ και άλλους ηγέτες των χωρών του Κόλπου για την ασφάλεια της περιοχής, καθώς είχαν προηγηθεί επιθέσεις του Ιράν σε αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κατάρ.

Αυτές οι κινήσεις δείχνουν ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν – όπως αποδεικνύεται – ήταν αποτέλεσμα πολιτικού και στρατιωτικού σχεδιασμού μεγάλης κλίμακας, με στόχο τον περιορισμό των πυρηνικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης και την αναμόρφωση των ισορροπιών στην περιοχή.

Οι συνέπειες για την Ελλάδα

Η Ελλάδα πλήττεται ήδη από την αναταραχή στις αγορές ενέργειας.

Η αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι η πιο άμεση και ορατή συνέπεια. Παρά το γεγονός ότι η χώρα δεν βασίζεται άμεσα στο ιρανικό πετρέλαιο, οι διεθνείς τιμές ανεβαίνουν, προκαλώντας επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι αυξημένες τιμές μεταφορών και ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύουν τον πληθωρισμό, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάζονται να μετακυλίσουν μέρος του κόστους στους καταναλωτές.

Η ελληνική ναυτιλία, βασικός πυλώνας της οικονομίας, πλήττεται σημαντικά. Οι εταιρείες καλούνται να αποφεύγουν περιοχές υψηλού κινδύνου όπως ο Περσικός Κόλπος και η Ερυθρά Θάλασσα, με αποτέλεσμα αύξηση του κόστους ασφάλισης και καυσίμων.

Επιπλέον, η ανάγκη ανακατεύθυνσης πλοίων γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας αυξάνει τη διάρκεια και τα έξοδα των ταξιδιών, καθυστερώντας τις εμπορικές αλυσίδες και δημιουργώντας προβλήματα στην προμήθεια πρώτων υλών και τεχνολογικών προϊόντων.

Ο ελληνικός τουρισμός, που αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του ΑΕΠ, αντιμετωπίζει προκλήσεις λόγω της αίσθησης αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ταξιδιώτες εκτός Ευρώπης – κυρίως από ΗΠΑ και Ασία – αποθαρρύνονται, και πιθανές είναι ακυρώσεις σε κρουαζιέρες και πακέτα που περιλαμβάνουν τη Μεσόγειο. Παράλληλα, αύξηση των κόστων ασφάλισης και μείωση της εμπιστοσύνης των ξένων επισκεπτών, θα πλήξουν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η κρίση επηρεάζει και το εμπόριο. Καθυστερήσεις σε μεταφορές προϊόντων από την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ, σε συνδυασμό με αυξημένα κόστη μεταφοράς και ασφάλισης, οδηγούν σε ακριβότερες εισαγωγές. Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να αυξήσουν τις τιμές προϊόντων, εντείνοντας τον πληθωρισμό και την πίεση στους καταναλωτές.

Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη και με γεωπολιτικές προκλήσεις. Πρέπει να ισορροπήσει τις σχέσεις με ΗΠΑ, Ισραήλ και αραβικές χώρες, διατηρώντας σταθερές εμπορικές και ενεργειακές συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς και η προστασία ελληνικών συμφερόντων αποκτούν κρίσιμη σημασία.

Η ελληνική διπλωματία καλείται να αξιολογήσει προσεκτικά κινήσεις και δηλώσεις, καθώς η κατάσταση στο Ιράν μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερη αναταραχή στην περιοχή, με πιθανές επιπτώσεις στις αγορές, στις ναυτιλιακές διαδρομές και στον τουρισμό.