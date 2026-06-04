Εξαφάνιση 11χρονης Lyhanna στη Γαλλία: Στο μικροσκόπιο το αυτοκίνητο και οι ηλεκτρονικές συσκευές του 41χρονου για τον εντοπισμό της

Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά για να βρεθεί η 11χρόνη Lyhanna, που αγνοείται από τις 29 Μαΐου στη Γαλλία. Η εξαφάνιση της μαθήτριας έγινε γύρω στις τρεις το απόγευμα (τοπική ώρα) αφού έφυγε από το σχολείο. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως την είδαν μέσα στο αυτοκίνητο ενός 41χρονου άνδρα, του οποίου η μία από τις δύο κόρες είναι συμμαθήτρια και καλύτερη φίλη της 11χρονης. Τις σχετικές μαρτυρίες επιβεβαιώνει και το βιντεοληπτικό υλικό που εξέτασε η Αστυνομία από κάμερες της περιοχής. Πρόκειται για τον 41χρονο Ζερόμ Μπαρελά, πατέρα φίλη της.

Σήμερα (04.06.2026), έκτη ημέρα της εξαφάνισής της 11χρονης Lyhanna, οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στη Γαλλία, με τους αστυνομικούς να αναζητούν το παραμικρό ίχνος του κοριτσιού καθώς η αγωνία για την τύχη της κορυφώνεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο των ερευνών το αμάξι του Ζερόμ Μπαρελά

Η Lyhanna εθεάθη για τελευταία φορά μέσα στο αυτοκίνητο του Ζερόμ Μπαρελά και αυτό ακριβώς το αμάξι βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών.

Οι αρχές λαμβάνουν δείγματα και γενετικό υλικό από τα καθίσματα των επιβατών, αλλά και από το πορτμπαγκάζ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η μαθήτρια κρατήθηκε εκεί με τη βία.

«Εξετάζονται smartwatch, το κινητό τηλέφωνο και όλο το αυτοκίνητο, με την ελπίδα ότι όλα αυτά θα αποδώσουν καρπούς», διευκρινίζει ο Ζακ Νταλέστ πρώην γενικός εισαγγελέας του στη Γκρενόμπλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερευνητές εστιάζουν επίσης στο GPS του αυτοκινήτου, προκειμένου να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις μετακινήσεις του υπόπτου.

Οι έρευνες διεξάγονται με απόλυτη σχολαστικότητα, καθώς το προφίλ του Ζερόμ Μπαρελά προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία στις Αρχές. Οι μαρτυρίες συσσωρεύονται και αρχίζουν να συνδέονται με προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις εις βάρος του.

Το σκοτεινό παρελθόν του Ζερόμ Μπαρελά και οι τρεις καταγγελίες για βιασμό

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του Μπαρελά ξεσκέπασε τη δράση του φερόμενου παιδεραστή. Την ίδια ώρα οι δικαστικές αρχές φέρνουν στο φως νέες, εξαιρετικά σοβαρές λεπτομέρειες για τη δράση του, οι οποίες εντείνουν τις αντιδράσεις για την ολιγωρία της Δικαιοσύνης που προηγήθηκε της εξαφάνισης της 11χρονης Lyhanna.

Ακατάλληλη συμπεριφορά με μαθήτρια λυκείου το 2020

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Lyhanna, διοικητικό στέλεχος του λυκείου Maréchal-Lannes στο διαμέρισμα Gers «επικοινώνησε αυθόρμητα με την Αστυνομία για να αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος είχε απολυθεί το 2020, όταν εργαζόταν εκεί ως υπάλληλος καθαριότητας», δήλωσε η εισαγγελέας.

Η απόλυση αυτή είχε γίνει «λόγω ακατάλληλης σχέσης με μαθήτρια λυκείου». Αυτή τη στιγμή διεξάγονται επείγοντες έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν το περιστατικό είχε αναφερθεί τότε στις δικαστικές αρχές, καθώς, μέχρι στιγμής, η εισαγγελία δεν έχει εντοπίσει καμία σχετική δικογραφία.

Τον Δεκέμβριο του 2017 μία μητέρα τον κατήγγειλε για σχέση με την 17χρονη κόρη της. Η 17χρονη όμως δήλωσε στις Αρχές ότι η σχέση τους ήταν συναινετική.

Η πρώτη καταγγελία για βιασμό το 2022 που μπήκε στο αρχείο

Η πρώτη επίσημη καταγγελία για βιασμό έγινε το 2022 και αφορούσαν πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2020 σε βάρος ενός 7χρονου τότε παιδιού, μέσα στο σπίτι του υπόπτου. Ως εκ τούτου, η καταγγελία μπήκε στο αρχείο το 2024. Ωστόσο, η εισαγγελική λειτουργός ανακοίνωσε ότι η υπόθεση αυτή πρόκειται τώρα να επανεξεταστεί.

Η δεύτερη καταγγελία για βιασμό

Μια άλλη καταγγελία είχε κατατεθεί στις 22 Αυγούστου 2025 από τη μητέρα της Ρόζα (όνομα που άλλαξε για λόγους προστασίας) ενός κοριτσιού γεννημένου το 2014. Η μητέρα κατήγγειλε βιασμούς που σημειώθηκαν «μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι» του υπόπτου.

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει εννέα μήνες από την κατάθεση της μήνυσης, ο ύποπτος δεν είχε καν κληθεί για κατάθεση. Μιλώντας στο δίκτυο BFMTV, η μητέρα του παιδιού δήλωσε ότι «κατέρρευσε» όταν η κόρη της της αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

Τρίτη καταγγελία για βιασμό

Η εισαγγελέας ανακοίνωσε μία νέα καταγγελία αυτή την εβδομάδα, η οποία αφορά επίσης βιασμό ανηλίκου. Σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV, πρόκειται για τη μήνυση που κατέθεσε ο Νικολά Λ. για πράξεις που τελέστηκαν σε βάρος της κόρης του.

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι η κοινωνική λειτουργός του παιδιού του είχε κάνει σχετική αναφορά ήδη από τον Μάρτιο του 2026. Ο ίδιος εξήγησε ότι επικοινώνησε αμέσως με τις αρχές μόλις συνειδητοποίησε ότι ο Ζερόμ Μπαρελά ήταν ο κύριος ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης.