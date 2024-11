Πούτιν: Εκτοξεύσαμε καινούργιο βαλλιστικό πύραυλο στην Ουκρανία – Θα απαντήσουμε συμμετρικά αν κλιμακώσει η Δύση

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχολίασε σήμερα (21.11.2024) τις αναφορές περί εκτόξευσης διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) στην Ουκρανία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε έναν καινούργιο βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς (IRBM) εναντίον της πόλης Ντνίπρο.

«Ως απάντηση στη χρήση αμερικανικών και βρετανικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, στις 21 Νοεμβρίου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν συνδυασμένο πλήγμα σε μία από τις εγκαταστάσεις του στρατιωτικού-βιομηχανικού συγκροτήματος της Ουκρανίας». είπε ο Πούτιν.

«Σε συνθήκες μάχης, δοκιμάσαμε με απόλυτη επιτυχία το νέο υπερηχητικό βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα τύπου Oreshnik, που ήταν εξοπλισμένο με συμβατικές πολεμικές κεφαλές, δηλαδή χωρίς πυρηνικά όπλα, το οποίο μάλιστα πέτυχε όλους τους στόχους που είχαμε θέσει» τόνισε ο Ρώσος Πρόεδρος.

🚨⚡️President Putin Issues Warning To The West: ‘We Will Act Decisively In Cases Of Escalation’ pic.twitter.com/SHYuiijGI9