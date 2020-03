Σε συμφωνία κατέληξαν μετά από μαραθώνιες συνομιλίες οι Πρόεδροι Ρωσίας και Τουρκίας σχετικά με την Συρία.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε έπειτα από τις πολύωρες συνομιλίες που είχε στη Μόσχα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η κατάπαυση του πυρός στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, μεσάνυχτα Πέμπτης προς Παρασκευή, ενώ προειδοποίησε ότι η Άγκυρα θα αντιδράσει σε οποιαδήποτε επίθεση των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων.

«Από τα μεσάνυχτα η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ», δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα «διατηρεί το δικαίωμα να αντιδράσει με όλη της την ισχύ και οπουδήποτε ενάντια σε οποιαδήποτε επίθεση του καθεστώτος» της Δαμασκού.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι οι συνομιλίες δεν ήταν εύκολες αλλά ήσαν θετικές και ότι οι δύο χώρες βρήκαν μια κοινά αποδεκτή λύση στο πρόβλημα που σχετίζεται με την όξυνση της κατάστασης στην συριακή επαρχία Ιντλίμπ.

Η Ρωσία και η Τουρκία, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κατέληξαν σε κοινή συμφωνία για τη διευθέτηση της κατάστασης στη Συρία, τα σημεία της οποίας ανακοίνωσαν εν συνεχεία οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών. Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα ότι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν πρέπει να θέσει τέλος στα δεινά των αμάχων στη Συρία, στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Συρία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Ο Ρώσος πρόεδρος είπε ότι « δεν συμφωνούμε πάντα με τους Τούρκους εταίρους μας όσον αφορά στις εκτιμήσεις των όσων συμβαίνουν στην Συρία, αλλά κάθε φορά σε κρίσιμες στιγμές, βασιζόμενοι στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων που έχει επιτευχθεί, μέχρι τώρα καταφέρναμε να βρίσκουμε σημεία τομής σε σημεία αμφιλεγόμενα που ανέκυπταν, να καταλήγουμε σε αποδεκτές λύσεις. Αυτό συνέβη και αυτή την φορά».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναφέρθηκε και στη στενή προσωπική επαφή που έχει με τον Τούρκο πρόεδρο, η οποία όπως είπε, μας επιτρέπει να βρίσκουμε κοινές προσεγγίσεις στην λύση διεθνών προβλημάτων.

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Τούρκου ομολόγου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διήρκησε 2,5 ώρες.

Οι δύο πρόεδροι έπειτα προήδρευσαν συνάντησης των αντιπροσωπειών, που διήρκησε περισσότερες από τρεις ώρες.

Στις αντιπροσωπείες συμμετείχαν οι υπουργοί Άμυνας και εκπρόσωποι των μυστικών υπηρεσιών από τις δύο χώρες.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους, η συμφωνία συνιστά “συμβιβασμό” για τον Ερντογάν, καθώς εγκαταλείπει μια ολόκληρη περιοχή, νότια του αυτοκινητοδρόμου Μ4 και σε βάθος 6 χιλιομέτρων.

