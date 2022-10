Άσκηση με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων Κρουζ υπό το βλέμμα του Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για μεγάλο κίνδυνο σύγκρουσης σε όλο τον κόσμο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν παρακολούθησε άσκηση των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA. Υπό την επίβλεψη του Ρώσου ηγέτη πραγματοποιήθηκαν δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ. Τα αεροσκάφη Tupolev (Tu-95MS) χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από αέρος. Παράλληλα, ο διηπειρωτικός πύραυλος ICBM Yars (από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ) και ο βαλλιστικός πύραυλος Sineva (από τη Θάλασσα του Μπάρεντς) εκτοξεύθηκαν στο πεδίο δοκιμών Kura στην Καμτσάτκα.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία λαμβάνει υπόψιν της τα σχέδια της Ουκρανίας να χρησιμοποιήσει μια «βρόμικη βόμβα», αναπαράγοντας μια ατεκμηρίωτη κατηγορία που επαναλαμβάνει η Μόσχα τις τελευταίες μέρες.

#Russian strategic rocket forces completed live-fire drills involving strategic ballistic missiles and cruise missiles on Wednesday under the command of President #VladimirPutin, Russian media reported. These missiles are all capable of carrying nuclear warheads.#Russia pic.twitter.com/6KQoQwEF0y
October 26, 2022

Μιλώντας σε σύσκεψη με τους επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών από αρκετές πρώην σοβιετικές χώρες, ο πρόεδρος της Ρωσίας δήλωσε ότι ο κίνδυνος μιας σύγκρουσης σε όλο τον κόσμο και στην περιοχή είναι μεγάλος και πως η ασφάλεια πρέπει να ενισχυθεί γύρω από τις κρίσιμης σημασίας υποδομές.

Πούτιν: «Όλοι οι πύραυλοι έφτασαν στους στόχους τους»

«Τα καθήκοντα που προβλέπονταν κατά την εκπαίδευση των δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής ολοκληρώθηκαν πλήρως, όλοι οι πύραυλοι έφτασαν στους στόχους τους, επιβεβαιώνοντας τα καθορισμένα χαρακτηριστικά», ανέφερε το Κρεμλίνο σε ανακοίνωσή του.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, ελέγχθηκε το επίπεδο ετοιμότητας των στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου και οι δεξιότητες της ηγεσίας και του επιχειρησιακού προσωπικού.

Σημειώνεται πως στις 19 Φεβρουαρίου, υπό την ηγεσία του Πούτιν, είχαν πραγματοποιηθεί ξανά ασκήσεις των ρωσικών δυνάμεων στρατηγικής αποτροπής με εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων.

Όπως τονίστηκε από το υπουργείο Άμυνας, οι ασκήσεις αυτές είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα για να ελεγχθεί η ετοιμότητα των στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου, των πληρωμάτων εκτοξεύσεων, των πληρωμάτων των πολεμικών πλοίων και των πυραυλοφόρων, καθώς και η αξιοπιστία των όπλων των στρατηγικών πυρηνικών και μη πυρηνικών δυνάμεων.

Στις ασκήσεις συμμετείχαν οι δυνάμεις και τα μέσα των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων, της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας, των Στρατηγικών Πυραυλικών Δυνάμεων , του Βόρειου Στόλου και του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Πλάνα που μετέδωσε το στρατιωτικό ειδησεογραφικό δίκτυο Zvedza δείχνουν τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να λέει στον Πούτιν πως οι ασκήσεις αφορούν την “απάντηση με ένα μαζικό πυραυλικό πλήγμα από τις στρατηγικές δυνάμεις επίθεσης σε απάντηση ενός εχθρικού πυρηνικού πλήγματος”.

Ο αρχηγός του επιτελείου Βαλέρι Γκερασίμοφ είπε στον Πούτιν πως η άσκηση περιελάμβανε διηπειρωτικούς πυραύλους Yars, υποβρύχια και στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Tupolev.

Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν κατηγορήσει κατ΄επανάληψη τις τελευταίες εβδομάδες την Ουκρανία ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει μια “βρόμικη βόμβα¨– μια βόμβα μαζί με ραδιενεργά υλικά. Δεν έχουν δώσει αποδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό τους.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ