Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί «τους νεοναζί στην Ουκρανία» για εγκλήματα εναντίον αμάχων. Ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε σ’ αυτή τη δήλωση με την ευκαιρία της διεθνούς ημέρας μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Επιχειρώντας να δικαιολογήσει την εισβολή στην Ουκρανία ο Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε πάλι λόγο για «νεοναζί στην Ουκρανία» που διαπράττουν εγκλήματα εναντίον των αμάχων, εκμεταλλευόμενος την παγκόσμια ημέρα των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

«Το να ξεχνάμε τα μαθήματα της Ιστορίας οδηγεί στην επανάληψη φοβερών τραγωδιών. Η απόδειξη βρίσκεται στα εγκλήματα εναντίον των αμάχων, στην εθνοκάθαρση (και) στις τιμωρητικές ενέργειες που οργανώθηκαν από τους νεοναζί στην Ουκρανία», ανέφερε με γραπτή δήλωσή του ο Πούτιν.

«Είναι εναντίον σε αυτό το κακό που οι στρατιώτες μας μάχονται θαρραλέα», πρόσθεσε.

Προκειμένου να δικαιολογήσει τη ρωσική εισβολή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατήγγειλε πολλές φορές «τη γενοκτονία» όπως λέει των ρωσόφωνων πληθυσμών της ανατολικής Ουκρανίας και χαρακτήρισε το καθεστώς του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «νεοναζιστικό».

«Κάθε προσπάθεια αναθεώρησης της συμβολής της χώρας μας στη Μεγάλη Νίκη (στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου) ισοδυναμεί στην πραγματικότητα με δικαιολόγηση των εγκλημάτων του ναζισμού, ανοίγει τον δρόμο στην αναγέννηση της φονικής ιδεολογίας του», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο.

Ο Πούτιν εξέφρασε επίσης λύπη για «τα εκατομμύρια των αθώων νεκρών – Εβραίοι, μέλη άλλων εθνικοτήτων – που σφαγιάστηκαν, βασανίστηκαν, που πέθαναν από την πείνα και την αρρώστια» στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Σε μια σπάνια εξαίρεση φέτος, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία, σύμφωνα με τη Βαρσοβία, εκπρόσωποι της Ρωσίας δεν προσκλήθηκαν στους εορτασμούς της 78ης επετείου της απελευθέρωσης του στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, στη νότια Πολωνία.

Μέχρι τώρα η Ρωσία συμμετείχε πάντοτε στους εορτασμούς που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου.

