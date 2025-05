Πούτιν: «Οι Ουκρανοί θα έρχονταν δεύτεροι και σε διαγωνισμό ηλιθίων» – Έστειλε μήνυμα νίκης από το Κουρσκ, λένε αναλυτές

Νέα επίθεση κατά της Ουκρανίας εξαπέλυσε σήμερα Τετάρτη (21.05.25) ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος – όπως αναφέρουν αναλυτές – έστειλε από το Κουρσκ το μήνυμα της ρωσικής «επικράτησης στα πεδία των μαχών, αλλά και σε διπλωματικό πεδίο».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μία συμβολική κίνηση επισκέφθηκε το Κουρσκ, λίγες εβδομάδες αφότου οι ρωσικές δυνάμεις με τη συνδρομή στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα ανέκτησαν πλήρως τον έλεγχο της περιοχής από τις δυνάμεις της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέφθηκε την τοπική ηγεσία, συναντήθηκε με εθελοντές και αξιωματούχους, ενώ περιηγήθηκε και στον πυρηνικό σταθμό της περιοχής.

«Οι Ουκρανοί μαχητές που καταστρέφουν μνημεία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου επιδεικνύουν μόνο χονδροειδή ηλιθιότητα αποκαλύπτοντας τη νεοναζιστική τους φύση», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση με εθελοντές στην περιοχή Κουρσκ.

«Είναι άνθρωποι με νεοναζιστικές ιδέες και θα έρχονταν δεύτεροι ακόμη και σε έναν διαγωνισμό ηλιθίων. Γιατί; Επειδή είναι ηλίθιοι», πρόσθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

“These people would take second place even in a competition of idiots”



