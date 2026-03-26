Πούτιν: Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσαν να είναι όμοιες με εκείνες της πανδημίας κορονοϊού

«Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος
Βλαντιμίρ Πούτιν
Η Ρωσία μπορεί να μένει στο παρασκήνιο του πολέμου του Ισραήλ και των ΗΠΑ με το Ιράν, όμως όπως είναι φυσικό ανησυχεί για την έκβασή του και τις επιπτώσεις του παγκοσμίως.

Είναι δύσκολο να προβλεφθούν οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με κύριο στόχο το Ιράν, αλλά κάποιοι έχουν συγκρίνει τον πιθανό αντίκτυπό της με αυτόν της πανδημίας της COVID-19, δήλωσε σήμερα Πέμπτη, 26.03.2026, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, που έχει ήδη ανοιχτό έναν ακόμη πόλεμο, αυτόν στην Ουκρανία.

Η σύγκρουση, σημείωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, προκαλεί σημαντική ζημιά στη διεθνή παραγωγή και τις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενώ ασκεί έντονη πίεση στις εταιρείες υδρογονανθράκων, μετάλλων και λιπασμάτων.

«Οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να είναι δύσκολο να προβλεφθούν με ακρίβεια», σημείωσε ο Ρώσος πρόεδρος σε επικεφαλής επιχειρήσεων στη Μόσχα.

«Μου φαίνεται ότι αυτοί που εμπλέκονται στη σύγκρουση δεν μπορούν να προβλέψουν τίποτα οι ίδιοι, αλλά για μας είναι ακόμη πιο δύσκολο», πρόσθεσε.

«Ωστόσο, υπάρχουν ήδη υπολογισμοί ότι μπορεί να συγκριθούν με την επιδημία του κορονοϊού», συνέχισε ο Πούτιν. «Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή επιβράδυνε δραματικά την ανάπτυξη όλων των περιοχών και ηπείρων, χωρίς εξαίρεση».

Κόσμος
