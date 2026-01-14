Πράκτορες της ICE σέρνουν γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της, την ρίχνουν στο έδαφος και της περνούν χειροπέδες

Λίγες μέρες μετά την εν ψυχρω δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, ένα νέο βίντεο προκαλεί σοκ.

Οι εικόνες δείχνουν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) να σέρνουν κυριολεκτικά μια γυναίκα έξω από το αυτοκίνητό της, ενώ εκείνη προσπαθεί να κρατηθεί από την πόρτα του οδηγού.

«Είμαι ανάπηρη, προσπαθώ να πάω στον γιατρό εκεί», φώναζε προς το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω από τους πράκτορες, οι οποίοι, φορώντας μάσκες και γυαλιά για να καλύψουν τα πρόσωπά τους, έβγαλαν τη γυναίκα από το αυτοκίνητό και την έριξαν στο έδαφος, με τη ζώνη ασφαλείας να τραβάει ακόμα τον λαιμό της.

Στη συνέχεια της πέρασαν χειροπέδες.

Καρέ καρέ οι στιγμές

«Σταματήστε, σταματήστε», φώναζαν οι συγκεντρωμένοι. «Αυτό είναι τόσο άρρωστο», έλεγε κάποιος από το πλήθος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Το μόνο που κάνετε είναι να πληγώνετε».

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ICE, Marcos Charles, τουλάχιστον 60 άτομα έχουν κατηγορηθεί τις τελευταίες πέντε ημέρες στη Μινεσότα για παρεμπόδιση ή επίθεση εναντίον υπαλλήλων μετανάστευσης, σε μια περίοδο που οι διαδηλώσεις και η ένταση των συγκρούσεων έχουν αυξηθεί μετά τον θανατηφόρο πυροβολισμό της Ρενέ Γκουντ.

«Θα συλλαμβάνουμε οποιονδήποτε παρεμβαίνει ή εμποδίζει οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες επιβολής», δήλωσε ο Charles, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες συλλήψεις.