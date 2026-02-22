Πρίγκιπας Άντριου: «Είμαι ο γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό» φώναζε καθώς τον έδιωχναν από το σπίτι του στο Γουίνδσορ

Ακριβά πληρώνει ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς όλα δείχνουν πως ήρθε η ώρα να λογοδοτήσει… Πριν λίγους μήνες του ζητήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι του μέσα στο τεράστιο κάστρο του Γουίνδσορ. Τότε ήταν που άρχισε να ξεφωνίζει πως «είμαι ο γιος της βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου κάνετε αυτό» σύμφωνα με την daily mail.

Ο Άντριου, που πλήρωνε ένα συμβολικό ποσό ως νοίκι για δεκαετίες, εγκατέλειψε την 30 δωματίων κατοικία του στο κάστρο Γουίνδσορ στις αρχές αυτού του μήνα. Η απόφαση ήρθε καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος είχε αρχίσει να ανησυχεί για τις κατηγορίες που σχετίζονται με τον αδελφό του, ο οποίος πριν λίγες μέρες συνελήφθη για εμπλοκή στο σκάνδαλο Τζέφρι Έπσταϊν.

Παρά τις οδηγίες να μετακινηθεί στο Wood Farm στο Norfolk, ο Άντριου φέρεται να αρνιόταν πεισματικά να φύγει. Πηγές αναφέρουν ότι οι φωτογραφίες του να χαιρετάει το κοινό ενώ έκανε ιππασία πιθανότατα αποτέλεσαν το «τελικό χτύπημα» για τη βασιλική οικογένεια που ήθελε την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge.

Πηγή μέσα από το Γουίνδσορ σημείωσε πως: «Αρνήθηκε να φύγει ή να αναλάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Όταν του είπαν να φύγει, ήταν τόσο αλαζονικός που φώναζε επανειλημμένα: “Είμαι ο γιος της Βασίλισσας, δεν μπορείτε να μου κάνετε αυτό”».

Ο Άντριου που θεωρούνταν πάντα ο αγαπημένος γιος της αείμνηστης Βασίλισσας Ελισάβετ, φέρεται να μην ήθελε να αφήσει την κατοικία που μοιραζόταν με την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον. Ωστόσο, εν τέλει αναγκάστηκε και εγκατέλειψε το σπίτι που ζούσε για δεκαετίες.