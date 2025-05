Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Η ατάκα σε θαυμαστή της Κέιτ Μίντλετον στη Γλασκώβη που την αποκάλεσε «πανέμορφη»

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ απάντησε με χιούμορ σε σχόλιο θαυμαστή για την εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον κατά την επίσκεψή τους στη Γλασκώβη, την οποία αποκάλεσε «πανέμορφη».

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον παρευρέθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (22.05.2025) στην παραδοσιακή τελετή ονοματοδοσίας του HMS Glasgow – της πρώτης φρεγάτας που κατασκευάστηκε για το Βασιλικό Ναυτικό του Ηνωμένου Βασιλείου – στα ναυπηγεία της BAE Systems στο Σκότσταν, στις όχθες του ποταμού Κλάιντ.

Όπως μάλιστα επιτάσσει το «έθιμο», οι Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ έσπασαν ένα μπουκάλι τοπικού σκωτσέζικου ουίσκι στο κύτος του πλοίου στην καθέλκυσης στο ναυπηγείο της BAE Systems στο Scotstoun, στην όχθη του ποταμού Clyde στη Γλασκώβη.

Η μέλλουσα βασίλισσα φόρεσε ένα φόρεμα σε χρώμα navy blue με λευκές λεπτομέρειες αξίας 1.850 λιρών από τη βρετανικό brand, Suzannah London και ένα ασορτί καπέλο από τον Philip Treacy, το οποίο είχε φορέσει πρώτη φορά στο Trooping the Colour το 2024, σύμφωνα με την Dailymail.

