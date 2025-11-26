Κόσμος

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: «Πίσω από κάθε μέτριο άντρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα» – Το αποθεωτικό σχόλιο για την Κέιτ Μίντλετον

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε το δικό του μυστικό επιτυχίας
Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κειτ Μίντλετον
Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κειτ Μίντλετον / REUTERS / Hannah McKay

Το μυστικό πίσω από την επιτυχία κάθε άντρα αποκάλυψε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ. «Πίσω από κάθε μέτριο άντρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», λέει ο πρίγκιπας, μιλώντας για την Κέιτ Μίντλετον.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ άνοιξε την καρδιά του και μοιράστηκε ένα μήνυμα: η στήριξη και η αγάπη της σωστής συντρόφου κάνουν τη διαφορά στη ζωή ενός άντρα. «Πίσω από κάθε μέτριο άντρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», είπε με χαμόγελο, αναφερόμενος στη σύζυγό του πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, με την οποία γιόρτασε φέτος 14 χρόνια γάμου.

Κατά την επίσκεψή του στο Youth Shedz στη Βόρεια Ουαλία, ο πρίγκιπας συζήτησε με τον ιδρυτή Scott Jenkinson και τη σύζυγό του Sian για τη σημασία της στήριξης και της καθοδήγησης στη ζωή των νέων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τον ιδρυτή του Youth Shedz, Scott Jenkinson, ο Γουίλιαμ έμαθε ότι η σύζυγος του, Sian, ήταν το μεγάλο στήριγμά του στις δυσκολίες του με την έλλειψη στέγης και τον εθισμό.

«Ήσουν εκεί με τον Scott όταν γύρισε τη ζωή του προς το καλύτερο;» ρώτησε ο πρίγκιπας τη Sian. «Τα κατάφερε πολύ καλά να αλλάξει τη ζωή του». Η Sian συμφώνησε, πριν ο Scott πει: «Με τη γυναίκα μου πίσω μου. Το ξέρεις αυτό». 

Ο Γουίλιαμ απάντησε: «Αυτό είναι. Πίσω από κάθε μέσο άνδρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», με τους θαυμαστές να λιώνουν καθώς θεώρησαν το σχόλιο ότι αναφερόταν στη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον. 

Κόσμος
