Η ζωή του εγγονού της πριγκίπισσας Αικατερίνης που βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο: Από την ελληνική βασιλική οικογένεια στην υπόθεση του «Putney Pusher»

Ο Νίκολας Μπράντραμ, ο 44χρονος εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Λονδίνο, ήταν τους τελευταίους μήνες στο επίκεντρο της επικαιρότητας στη Βρετανία λόγω της έρευνας για τον μυστηριώδη «Putney Pusher».

Πίσω από την υπόθεση του θανάτου του 44χρονου άνδρα, ωστόσο, υπήρχε μια προσωπική διαδρομή που συνέδεε την πρώην ελληνική βασιλική οικογένεια, τον βρετανικό στρατό και το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου.

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Ο Μπράντραμ ήταν εγγονός της πριγκίπισσας Αικατερίνης της Ελλάδας και της Δανίας, η οποία μετά τον γάμο της με τον Βρετανό αξιωματικό Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ ήταν γνωστή στη Βρετανία ως Lady Katherine Brandram.

Μέσω της γιαγιάς του, ο Νίκολας Μπράντραμ ήταν δισέγγονος του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της βασίλισσας Σοφίας της Πρωσίας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη ήταν, επίσης, δισέγγονη της βασίλισσας Βικτωρίας και πρώτη εξαδέλφη του πρίγκιπα Φιλίππου, συζύγου της βασίλισσας Ελισάβετ Β.

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη

Η πριγκίπισσα Αικατερίνη γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 1913 και ήταν το έκτο παιδί και η τρίτη κόρη του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ και της Σοφίας της Πρωσίας. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια που βρισκόταν στον πυρήνα των ευρωπαϊκών βασιλικών οίκων. Τρία από τα αδέλφια της ανέβηκαν στον ελληνικό θρόνο, ενώ η αδελφή της Ελένη έγινε βασίλισσα της Ρουμανίας.

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Η ζωή της συνδέθηκε με τις μεγάλες ανατροπές που σημάδεψαν την ελληνική βασιλική οικογένεια κατά τον 20ό αιώνα. Μετά τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα το 1941, εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με τον αδελφό της Παύλο και τη σύζυγό του, Φρειδερίκη. Η οικογένεια κατέφυγε αρχικά στην Κρήτη και στη συνέχεια στην Αίγυπτο και τη Νότια Αφρική.

Στο Κέιπ Τάουν η Αικατερίνη εργάστηκε ως νοσοκόμα σε νοσοκομείο. Για περίπου τέσσερα χρόνια δεν είχε νέα από την αδελφή της Ελένη, η οποία παρέμενε στη Ρουμανία. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου επέστρεψε στην Αγγλία.

Ο γάμος με τον Ρίτσαρντ Μπράντραμ

Το 1947 η πριγκίπισσα Αικατερίνη παντρεύτηκε τον Βρετανό ταγματάρχη Ρίτσαρντ Κάμπελ Άντριου Μπράντραμ, αξιωματικό του βρετανικού στρατού και παίκτη του ράγκμπι.Οι δυο τους είχαν γνωριστεί εν πλω, στο πλοίο «Ασκάνια», κατά την επιστροφή της Αικατερίνης στην Αγγλία από την Αλεξάνδρεια. Ο Μπράντραμ υπηρετούσε τότε στη Βαγδάτη.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Πολ Μπράντραμ, πατέρα του Νίκολας. Η πριγκίπισσα Αικατερίνη έζησε το μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης ζωής της στη Βρετανία και πέθανε στις 2 Οκτωβρίου 2007, σε ηλικία 94 ετών.

Από τον βρετανικό στρατό στο City

Ο Νίκολας Μπράντραμ ακολούθησε αρχικά στρατιωτική σταδιοδρομία. Υπηρέτησε ως λοχαγός στον βρετανικό στρατό και συμμετείχε σε αποστολές στο Ιράκ, τη Βοσνία και το Αφγανιστάν, αποκτώντας εμπειρία σε επιχειρήσεις σε ορισμένα από τα πιο απαιτητικά μέτωπα στα οποία αναπτύχθηκαν οι βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις τις τελευταίες δεκαετίες.

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό πέρασε στον χρηματοπιστωτικό τομέα και ακολούθησε επαγγελματική πορεία στο City του Λονδίνου. Εργάστηκε στην Killik & Co., στη συνέχεια στην ισραηλινή Bank Leumi και αργότερα στην HSBC.Στην HSBC δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της ιδιωτικής τραπεζικής, διαχειριζόμενος περιουσιακά στοιχεία εύπορων πελατών. Μετά τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2026 τέθηκε σε διαθεσιμότητα από την τράπεζα.

Η υπόθεση του «Putney Pusher»

Η ζωή του άλλαξε δραματικά όταν το όνομά του συνδέθηκε με μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις του Λονδίνου.

Τον Μάιο του 2017, ένας άνδρας που έκανε τζόκινγκ στη Putney Bridge καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να σπρώχνει μια γυναίκα προς το οδόστρωμα, τη στιγμή που πλησίαζε λεωφορείο. Ο οδηγός κατάφερε να αποφύγει τη γυναίκα την τελευταία στιγμή.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του κόσμου και ο άγνωστος άνδρας απέκτησε από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης το προσωνύμιο «Putney Pusher».Παρά την εκτεταμένη έρευνα, κανείς δεν κατηγορήθηκε και η υπόθεση έκλεισε το 2018.

Νεότερα στοιχεία, ωστόσο, οδήγησαν το καλοκαίρι του 2026 στη σύλληψη του Νίκολας Μπράντραμ ως υπόπτου για απόπειρα πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.Ο ίδιος δεν κατηγορήθηκε για αδίκημα.

Την περασμένη εβδομάδα είχε αφεθεί ελεύθερος υπό έρευνα, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνέχιζαν τις ανακριτικές ενέργειες.

Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Το βράδυ της Τρίτης 15 Σεπτεμβρίου, ο 44χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του στο Τσίσγουικ.

Αστυνομικοί και διασώστες έφτασαν στο σημείο στις 19:12 και διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο θάνατος αντιμετωπίζεται ως απροσδόκητος, αλλά όχι ως ύποπτος.

Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί.

Με τον θάνατό του έγινε γνωστή και η ταυτότητα του ανθρώπου που μέχρι τότε οι βρετανικές Αρχές δεν είχαν κατονομάσει στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον «Putney Pusher».