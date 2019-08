Πριγκίπισσα Σάρλοτ εσύ σούπερ σταρ! Έβγαλε γλώσσα κι έγινε… χαμός – video

Μαζί με τον αδερφό της πρίγκιπα Τζορτζ, η πριγκίπισσα Σάρλοτ βρέθηκε την Πέμπτη στη ρεγκάτα King’s Cup για να δει τους γονείς της, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον να αγωνίζονται για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο Τζορτζ, που πλέον… αλλάζει δόντια και είναι ο δόλιος «κουτσοδόντης» ήταν πιο ντροπαλός από την 4χρονη αδερφή του. Εκείνη εξελίσσεται σε πραγματική σταρ. Με το μπλε φορεματάκι της, η πριγκίπισσα Σάρλοτ έκλεψε τις εντυπώσεις για ακόμη έναν λόγο. Όταν τελείωσε ο αγώνας και την πλησίασε η μαμά της, στην προτροπή της δούκισσας του Κέμπριτζ να χαιρετίσει τον κόσμο, η 4χρονη έκανε ό,τι θα έκανε κάθε παιδί στην ηλικία της: έβγαλε γλώσσα!

Η Κέιτ Μίντλεντον μάλλον… ταράχτηκε με την αντίδραση της κόρης της και έσπευσε να την απομακρύνει (γελώντας και η ίδια πάντως) αλλά η παιδική αντίδραση της Σάρλοτ δεν παρεξηγήθηκε από κανέναν. Αντίθετα, έκανε όσους ήταν παρόντες να ξεσπάσουν σε ηχηρά γέλια.

Τα δυο πρώτα παιδιά του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον παρακολούθησαν τον αγώνα ιστοπλοΐας στον οποίο πήραν μέρος οι γονείς τους από ένα σκάφος, μαζί με τους παππούδες τους, τον Μάικλ και την Κάρολ Μίντλετον.

Προσπάθησαν να ενθαρρύνουν τη μαμά και τον μπαμπά τους αλλά οι φωνές τους δεν… βοήθησαν, με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και την ομάδα του να τερματίζουν τρίτοι και την Κέιτ Μίντλετον να παίρνει την… ξύλινη κουτάλα για την 8η θέση.

It's the taking part that counts…🥄 pic.twitter.com/gEsolZuwy5

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) August 8, 2019