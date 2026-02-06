«Προφητικό» επεισόδιο των «Simpsons» και για τον Επστάιν: Μιλά για «τρελούς αποκρουστικούς τύπους σε ένα νησί»

Δεν είναι λίγες οι φορές που είτε από σύμπτωση είτε ποιος ξέρει πώς, η σειρά «Simpsons» έχει φανεί… ιδιαίτερα προφητική. Αυτή τη φορά, επεισόδιο πριν από 25 χρόνια φέρεται να δείχνει το σκάνδαλο με τον Τζέφρι Επστάιν.

Οι «Simpsons» έχουν αποκτήσει φήμη ως μια σειρά που «προβλέπει» την ποπ κουλτούρα, καθώς πολλοί τους αποδίδουν προβλέψεις για γεγονότα όπως η πανδημία COVID-19 ή η τεχνητή νοημοσύνη που θα πάρει θέσεις εργασίας.

Τώρα, θαυμαστές υποστηρίζουν ότι ένα επεισόδιο 25 ετών της σειράς φάνηκε να προαναγγέλλει μία από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της εποχής μας – το «νησί» του Τζέφρι Έπσταϊν.

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, με τίτλο «The Computer Wore Menace Shoes», που προβλήθηκε το 2000, ο Χόμερ ανακαλύπτει το διαδίκτυο και δημιουργεί ένα μπλογκ με κουτσομπολιά.

Γράφοντας με το ψευδώνυμο «Mr X», αρχίζει να αποκαλύπτει τα μυστικά των κατοίκων του Σπρίνγκφιλντ και τελικά κερδίζει βραβείο Πούλιτζερ για τη «κίτρινη δημοσιογραφία» του, αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.

Όταν όμως αποκαλύπτει ποιος είναι για να παραλάβει το βραβείο, σταματούν να του δίνουν πληροφορίες. Τότε αρχίζει να επινοεί ιστορίες για να κρατήσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Άθελά του, μία από τις ψεύτικες ιστορίες του αποδεικνύεται αληθινή. Έτσι, ο Χόμερ κρατείται και μεταφέρεται στο «Νησί», ένα μυστηριώδες μέρος όπου οδηγούνται όσοι «ξέρουν πολλά».

Προς το τέλος του επεισοδίου, ο Χόμερ δραπετεύει και προειδοποιεί μέσα από την ιστοσελίδα του για κάποιους «περίεργους και αποκρουστικούς τύπους σε ένα νησί κάπου» που «μυστικά ελέγχουν τον κόσμο».

Ich muss leider eine kleine Simpsons-Epstein-Verschwörungstheorie kaputt machen.



In Simpsons S12E06 schreibt Homer diese Warnung auf seinem Computer.



“Attention: Some crazy creeps on an island somewhere are secretly running the world.”



Das hat nichts mit Epstein zu tun.… pic.twitter.com/N0q9fcdTZo — GFrei.News (@GFreiNews) February 6, 2026

Χρήστες του διαδικτύου συνέκριναν αυτή τη φανταστική ομάδα με τον καταδικασμένο Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι κακοποιούσε και διακινούσε ανήλικα κορίτσια και νεαρές γυναίκες στο νησί του, γνωστό ως «το νησί του Έπσταϊν» με τη συμμετοχή και άλλων ισχυρών προσώπων. Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός σε φυλακή του Μανχάταν το 2019.

Eerie Simpsons’ episode ‘predicted Epstein Island’ – with ‘creeps that run the world’https://t.co/QK5akaUkub pic.twitter.com/fJGGhvP5Pz — Daily Star (@dailystar) February 6, 2026

«Οι Simpsons είχαν προειδοποιήσει τον κόσμο για όσα γίνονταν στο νησί του Έπσταϊν», έγραψε ένας από τους υποστηρικτές θεωριών συνωμοσίας στην πλατφόρμα X.