Η Μαρικάρμεν επιστρέφει στο σπίτι που ζούσε για 70 χρόνια – Η έξωση που ξεσήκωσε χιλιάδες Ισπανούς

Στο σπίτι όπου έζησε για σχεδόν 70 χρόνια στη Μαδρίτη αναμένεται να επιστρέψει η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας προκάλεσε κύμα αντιδράσεων και μαζικές κινητοποιήσεις στην Ισπανία.

Η επιστροφή της κατέστη δυνατή έπειτα από συμφωνία με την εταιρεία Urbagestión, στην οποία ανήκει το διαμέρισμα στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της, Μπεατρίθ Ντούρο. Η συμφωνία επιτεύχθηκε τη Δευτέρα, ύστερα από περισσότερες από τέσσερις ώρες διαπραγματεύσεων μεταξύ της ιδιοκτήτριας εταιρείας, της πλευράς της 87χρονης και της δημοτικής εταιρείας στέγασης EMVS Madrid, η οποία είχε αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή για την υπόθεση που ξεσήκωσε την Ισπανία.

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«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο», δήλωσε η δικηγόρος, εκτιμώντας παράλληλα ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Así ha salido Maricarmen de su casa. La imagen de la barbarie. pic.twitter.com/2nqXBWN9Wp — Eva Baroja 🗞 (@eva_baroja) September 22, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η Μαρικάρμεν θα μπορέσει να επιστρέψει στο διαμέρισμα με νέα σύμβαση μίσθωσης. Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ απομένει η τελική υπογραφή της.

Η 87χρονη είχε απομακρυνθεί από το διαμέρισμα στο Ρετίρο, όπου ζούσε επί σχεδόν επτά δεκαετίες, και μετά την έξωση χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

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Η υπόθεσή της προκάλεσε έντονη κοινωνική αντίδραση, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν ζητώντας όχι μόνο την επιστροφή της στο σπίτι της, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία.

Από το βράδυ του Σαββάτου διαδηλωτές είχαν στήσει «καταυλισμό συμπαράστασης» στην Πουέρτα ντελ Σολ, στο κέντρο της Μαδρίτης. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχε και η Ένωση Ενοικιαστών, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη υπόθεση ξεπερνά την προσωπική περιπέτεια της Μαρικάρμεν και συνδέεται με το πρόβλημα στέγασης στην Ισπανία αλλά και γενικότερα στις ευρωπαϊκές χώρες του νότου.

Πώς επιτεύχθηκε η συμφωνία

Πριν από την τελική συμφωνία είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί το διαμέρισμα στο δημοτικό πρόγραμμα προσιτής στέγασης Reviva. Η Urbagestión είχε προτείνει τη μεταβίβαση του ακινήτου στη δημοτική εταιρεία EMVS, ώστε η 87χρονη να παραμείνει εκεί καταβάλλοντας προσιτό ενοίκιο.

Continúa otra noche la gigantesca acampada en la Puerta del Sol en Madrid contra el desahucio de Maricarmen y por una vivienda digna. Impresionante. pic.twitter.com/Ya3TssOfNe — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 28, 2026

Η λύση αυτή δεν μπορούσε να προχωρήσει, καθώς το ακίνητο βαρύνεται με στεγαστικό δάνειο και δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Ακολούθησε η διαμεσολάβηση του δήμου, η οποία οδήγησε στις πολύωρες διαπραγματεύσεις της Δευτέρας και τελικά στη συμφωνία για νέα μίσθωση του διαμερίσματος.

Η Urbagestión απέκτησε το ακίνητο το 2018, ενώ η Μαρικάρμεν κατοικούσε ήδη εκεί με παλαιό καθεστώς μίσθωσης, γνωστό στην Ισπανία ως «renta antigua».

Η έξωση της Μαρικάρμεν:

Una vergüenza. Imagen exclusiva de @El_Intermedio: Así fue el desahucio de Maricarmen desde adentro. Excelente trabajo de @andrearopero y equipo. pic.twitter.com/550vZPnKtS — operadordecamara.es (@camarabcn) September 23, 2026

Η 87χρονη λαμβάνει σύνταξη περίπου 1.400 ευρώ τον μήνα και, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, ήταν συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις της, με το ενοίκιο και τους λογαριασμούς να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 500 ευρώ τον μήνα.

Το 2020 η εταιρεία την ενημέρωσε ότι θα έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, υποστηρίζοντας ότι το συμβόλαιο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές. Η διαμάχη που ακολούθησε διήρκεσε περίπου έξι χρόνια και κατέληξε στην έξωση της ηλικιωμένης.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ζητούσε ενοίκιο 1.600 ευρώ τον μήνα, ενώ, σύμφωνα με την πλευρά της 87χρονης, στο διάστημα που μεσολάβησε είχαν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις για την εξεύρεση λύσης χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

Η υπόθεση πήρε τελικά διαφορετική τροπή μετά την έξωση και τις μαζικές αντιδράσεις που ακολούθησαν, οδηγώντας τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και στη συμφωνία που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή της Μαρικάρμεν στο σπίτι της.