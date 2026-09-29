Ο Τραμπ βλέπει ιρανικό «δάκτυλο» για το περιστατικό στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Βρετανία – «Εγώ δεν θα τους άφηνα ελεύθερους»

Την έκπληξη του για την απελευθέρωση των 5 Βρετανών που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Βρετανία, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα (28.09.2026), αμφισβητώντας την απόφαση των αρχών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως δεν θα άφηνε ελεύθερους τους 5 Βρετανούς που φέρεται να ετοίμαζαν τρομοκρατική επίθεση στην αεροπορική βάση στη Βρετανία, που χρησιμοποιείται από τον στρατό των ΗΠΑ.

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«Με εκπλήσσει το ότι τους άφησαν ελεύθερους, εγώ δεν θα το έκανα αυτό», είπε συγκεκριμένα απευθυνόμενος στον Τύπο στο Οβάλ Γραφείο.

Σε ερώτηση για τον φερόμενο ρόλο του Ιράν στο περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε «είναι πιθανό», πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν θέλει να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα μπορούσα να γίνω πολύ συγκεκριμένος, αλλά προτιμώ να μην πω τίποτα», πρόσθεσε.

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Η βρετανική αστυνομία ανέφερε τη Δευτέρα ότι «εξετάζει πολλαπλά σενάρια» για τα κίνητρα στην υπόθεση, συμπεριλαμβανομένου αυτού της εμπλοκής «ξένου κράτους».

Το Ιράν, από την πλευρά του, διέψευσε «κατηγορηματικά» πως είχε οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο Μάρκο Ρούμπιο φάνηκε πιο κατηγορηματικός, δηλώνοντας στο Fox News πως στο φερόμενο σχέδιο επίθεσης «ξεκάθαρα» εμπλεκόταν «ξένος παράγοντας».

Αρνήθηκε ωστόσο και αυτός να δώσει «λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό».

«Δεν θα υπεισέλθω ακόμη σε λεπτομέρειες για το ζήτημα αυτό. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω τις βρετανικές αρχές, που επέδειξαν πνεύμα στενής συνεργασίας και πήραν τα πράγματα στα χέρια τους», σημείωσε.

Πέντε άνδρες ηλικίας 23 με 25 χρόνων, συνελήφθησαν την Κυριακή το πρωί κοντά σε βάση της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας (RAF) στο Φέρφορντ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, που χρησιμοποιήθηκε από την πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ στον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Τους βαρύνουν υποψίες για «παραβίαση του νόμου περί εκρηκτικών» και «προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας».