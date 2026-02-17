Συμβαίνει τώρα:
Πρωινό τζόκινγκ για τον Μακρόν στη Βομβάη με τους σωματοφύλακες να τρέχουν ξοπίσω του

Στην Ινδία ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μπριζίτ Μακρόν
Μακρόν
Μακρόν / REUTERS/Murad Sezer/File Photo

Στην Ινδία για τριήμερη επίσκεψη βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενος από την Πρώτη Κυρία Μπριζίτ Μακρόν και βρήκε ευκαιρία για λίγο τζόκινγκ.

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας έφτασε το βράδυ της Δευτέρας στη Βομβάη, αλλά σήμερα (17.02.2026) το πρωί και πριν από τις επίσημες συναντήσεις ο Εμάνουελ Μακρόν, εξέπληξε πολλούς κάνοντας τζόκινγκ με σωματοφύλακες να τρέχουν μαζί του.

Ο Γάλλος πρόεδρος βγήκε από το ξενοδοχείο του, αποφεύγοντας τα μέσα ενημέρωσης, και πήγε για τρέξιμο τραβώντας την προσοχή τόσο των περαστικών.

Ο Μακρόν έφτασε στη Βομβάη το βράδυ της Δευτέρας (16.02.2026), όπου γιγαντοαφίσες κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου τον απεικονίζουν να σφίγγει το χέρι του Μόντι, καθώς και πορτρέτα του που τον καλωσορίζουν στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας.

Αφίσες με τον Μακρόν και τον Μόντι
Αφίσες με τον Μακρόν και τον Μόντι / REUTERS / Francis Mascarenhas

Ο Γάλλος πρόεδρος διαμένει σε σουίτα του ξενοδοχείου Taj Palace με τη σύζυγό του, Μπριζίτ, έως την Τετάρτη. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Νέο Δελχί για να συμμετάσχει σε Σύνοδο Κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, αφού πέρυσι είχε φιλοξενήσει τον Μόντι ως επίτιμο προσκεκλημένο στη δική του σύνοδο για την AI.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να προωθήσουν κοινά ρυθμιστικά πλαίσια ως εναλλακτική στις συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη που διαμορφώνονται κυρίως από τις ΗΠΑ ή την Κίνα.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε κομβική στιγμή και για τις δύο χώρες, καθώς επαναξιολογούν τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Για την Ινδία, η Γαλλία έχει εξελιχθεί σε βασικό αμυντικό εταίρο δίπλα στη Ρωσία, με την ευρωπαϊκή χώρα να προσφέρει συμπαραγωγή και μεταφορά τεχνολογίας που στηρίζουν τον στόχο του Νέου Δελχί για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με το Bloomberg.

