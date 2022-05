Διπλωματικό επεισόδιο με το Ισραήλ προκάλεσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στο σημείο να πει ότι και ο Αδόλφος Χίτλερ, ο εμπνευστής του Ολοκαυτώματος, είχε εβραϊκό αίμα, προκειμένου να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία! Κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης στο Τελ Αβίβ.

Δεν ήταν μόνο η (εξοργιστική δήλωση) του Σεργκέι Λαβρόφ πως για να σταματήσει ο πόλεμος, τον οποίο ξεκίνησε η Ρωσία, θα πρέπει να Ουκρανία να σταματήσει να αντιστέκεται. Ήταν και η αδιανόητη δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών πως ο Αδόλφος Χίτλερ, ο ηγέτης των Ναζί που οδήγησε στον θάνατο εκατομμύρια Εβραίους, είχε εβραϊκές ρίζες!

Η δήλωση αυτή εξόργισε το Ισραήλ, που απαίτησε από τον Σεργκέι Λαβρόφ να ζητήσει συγγνώμη και κάλεσε ήδη τον πρέσβη της Ρωσίας στο Τελ Αβίβ για εξηγήσεις και μια… «δύσκολη συζήτηση».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην ιταλική τηλεόραση, ο Σεργκέι Λαβρόφ ρωτήθηκε πως μπορεί η Ρωσία να ισχυρίζεται ότι χρειάζεται να «αποναζιστικοποιήσει» την Ουκρανία όταν ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι Εβραίος.

«Όταν λένε “τι είδους ναζισμός είναι αυτός αν είμαστε Εβραίοι”, νομίζω ότι και ο Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή, οπότε δεν σημαίνει τίποτα», είπε ο Λαβρόφ, μιλώντας μέσω Ιταλού διερμηνέα. «Εδώ και πολύ καιρό ακούμε τον σοφό εβραϊκό λαό να λέει ότι οι μεγαλύτεροι αντισημιτιστές είναι οι ίδιοι οι Εβραίοι», πρόσθεσε.

#BREAKING: Russian ambassador to Israel has been summoned to the Israeli Foreign Ministry after the anti-Semitic statement of the Russian Foreign Minister Lavrov that "Hitler had Jewish blood"