Προκλητικός Φιντάν: Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης θέλουν να λύσουν τα προβλήματα, αλλά υπάρχει ο Δένδιας και το πολιτικό κόστος

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Νίκου Δένδιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN Turk.

Ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε ανοικτά τον Νίκο Δένδια πως υπονομεύει τις προσπάθειες της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και την επίλυση των «στρατηγικών προβλημάτων» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα υποστήριξε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιώργος Γεραπετρίτης έχουν τη βούληση να λύσουν τα ανοικτά ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών.

«Πιστεύω πραγματικά ότι έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται.

Ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα ο Χακάν Φιντάν ισχυρίστηκε ότι οι ηγέτες που έρχονται από την Ελλάδα βρίσκονται σε ένα διαρκές δίλημμα ανάμεσα στην επίλυση αυτού του προβλήματος και το πολιτικό κόστος.

Επιπλέον υποστηρίζει πως η Τουρκία έχει παρουσιάσει… δημιουργικές λύσεις στα ελληνοτουρκικά, αλλά για τη μη επίλυσή τους ευθύνεται ο Δένδιας και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται και όχι οι συνεχείς προκλήσεις της της χώρας του και οι διαρκή αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας.

Να σημειωθεί ότι ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα για το αν η Τουρκία «θα πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», αφήνοντας ανοικτό κάθε ενδεχόμενο….