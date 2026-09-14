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Χάος σε πτήση της American Airlines με γυναίκα που γδύθηκε και έκανε άσεμνες χειρονομίες σε επιβάτες και πλήρωμα – Βίντεο

Στις 6 Σεπτεμβρίου, άλλος επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση μετά από ρατσιστική επίθεση σε πτήση, πάλι της American Airlines
Ένα αεροσκάφος Boeing 777 της American Airlines
Ένα αεροσκάφος Boeing 777 της American Airlines / REUTERS / Φωτογραφία (αρχείου) Sarah Meyssonnier
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Σοκ σε πτήση της American Airlines! Μία γυναίκα έβγαλε όλα της τα ρούχα μπροστά στους επιβάτες και προχώρησε σε άσεμνες κινήσεις προς όλους μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους.

Το ασυνήθιστο περιστατικό σε αεροσκάφος συνέβη στις 11 Σεπτεμβρίου στην πτήση 1779 της American Airlines, η οποία είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ουάσιγκτον – Βαλτιμόρης με προορισμό το Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το Fox News, αστυνομικοί περίμεναν το αεροσκάφος στην πύλη κατά την άφιξή του και έθεσαν τη γυναίκα, η οποία έκανε στριπτίζ (!) στο αεροπλάνο, υπό κράτηση.

Η επιβάτης που καθόταν στη θέση 9D είχε βγάλει όλα τα ρούχα της και άρχισε να προβαίνει σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε άλλους επιβάτες.

Μήνυμα του συστήματος ACARS ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η FA1 αναφέρει ότι επιβάτης στις θέσεις 9D/E/F έχει βγάλει όλα τα ρούχα της και έγινε αντιληπτή από άλλους επιβάτες να […] με άσεμνο τρόπο».

Πρόκειται για ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό τις τελευταίες ημέρες σε πτήση της Αmerican Airlines.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας άλλος επιβάτης τέθηκε υπό κράτηση μετά από μία ρατσιστική επίθεση σε πτήση.

Ο Layne Arthur Lundeen, 67 ετών, χρειάστηκε να ακινητοποιηθεί με μονωτική ταινία από άλλους επιβάτες σε πτήση από το Ντάλας του Τέξας προς το Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ.

Ο Lundeen, ο οποίος καθόταν στην πρώτη θέση, φέρεται στη συνέχεια να προχώρησε σε ένα ρατσιστικό ξέσπασμα και, ενώ η κατάσταση πήγε να ξεφύγει, τρεις επιβάτες τον ακινητοποίησαν.

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