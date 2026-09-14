Κόσμος

Τραμπ: Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα

Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του Κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν
Ντοναλντ Τραμπ
Photo / Reuters
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σήμερα (14/09/2026) ότι το Ιράν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης με το Ιράν, την ώρα που κλιμακώνονται οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και απειλείται ο παγκόσμιος πετρελαϊκός ανεφοδιασμός.

«Το αποτυχημένο έθνος του Ιράν θέλει να κάνει συμφωνία, γρήγορα και απεγνωσμένα. Εγώ θα αποφασίσω εάν οι ΗΠΑ θα επιλέξουν να εμπλακούν, μια ιδέα προς την οποία είμαστε ανοιχτοί», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η δήλωση αυτή έγινε αφού οι χώρες του Κόλπου ανέβαλαν την προγραμματισμένη για σήμερα συνάντησή τους με τους Ιρανούς στο Ομάν και ενώ οι Χούθι της Υεμένης εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, εντείνοντας τον φόβο ότι η σύγκρουση μπορεί να επεκταθεί στην περιοχή.

Παράλληλα, με το άνοιγμα των αγορών σήμερα και μετά τις εξελίξεις του Σαββατοκύριακου η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 4%.

Η τιμή λιανικής του ντίζελ στις ΗΠΑ έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας τα 6,23 δολάρια το γαλόνι.

Το Σαββατοκύριακο ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και στη συνέχεια η τιμή του πετρελαίου «θα κατακρημνιστεί σαν βράχος».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
351
209
164
157
95
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Λιβύη: Ιδιωτικό αεροσκάφος Τούρκου κροίσου βγήκε έξω από τον διάδρομο προσγείωσης και άρπαξε φωτιά – Βίντεο
Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου έσβησαν την πυρκαγιά και απομάκρυναν τα τρία άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος: δύο πιλότους και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας
Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά
Newsit logo
Newsit logo