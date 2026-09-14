Κόσμος

Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της Αίτνας που βρυχάται εκτοξεύοντας καπνούς και τέφρα

Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας
Το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία
Φωτιά και καπνοί από το ηφαίστειο της Αίτνας στη Σικελία / πηγή φωτογραφίας Χ
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Έκλεισε προσωρινά τη Δευτέρα (14.09.2026) λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας, το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία. Το ηφαίστειο εκτοξεύει στάχτες και καπνούς.

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν, εξαιτίας της δραστηριότητας της Αίτνας.

Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.

Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών.

Όλοι τους ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο.

Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.

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