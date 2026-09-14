Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της Αίτνας που βρυχάται εκτοξεύοντας καπνούς και τέφρα

Έκλεισε προσωρινά τη Δευτέρα (14.09.2026) λόγω της δραστηριότητας της Αίτνας, το αεροδρόμιο της Κατάνιας στη Σικελία. Το ηφαίστειο εκτοξεύει στάχτες και καπνούς.

Το αεροδρόμιο της Κατάνιας, που υποδέχεται περίπου 12 εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, είχε κλείσει επί μία εβδομάδα τον Αύγουστο, εν μέσω της θερινής σεζόν, εξαιτίας της δραστηριότητας της Αίτνας.

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Στην Ιταλία, πολλοί ζητούν να κλείσει οριστικά το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να ενισχυθούν άλλα αεροδρόμια της Σικελίας.

Η ενεργοποίηση της Αίτνας τον Αύγουστο προσέλκυσε ένα πλήθος επισκεπτών.

Όλοι τους ήθελαν να δουν από κοντά την εντυπωσιακή ροή της λάβας στο ηφαίστειο.

🔵 Nuova #allerta rossa sull'#Etna per l'emissione in corso di cenere: una nube vulcanica stimata in circa 4 km di altezza. Chiuso l'aeroporto di #Catania: attività sospese, per il momento, fino alle 16. Nel video l'eruzione a luglio scorso pic.twitter.com/4VpqAjeJKz — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 14, 2026

Η Αίτνα, με ύψος 3.324 μέτρων, είναι μακράν το ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο της Ευρώπης.