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Λιβύη: Ιδιωτικό αεροσκάφος Τούρκου κροίσου βγήκε έξω από τον διάδρομο προσγείωσης και άρπαξε φωτιά – Βίντεο

Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου έσβησαν την πυρκαγιά και απομάκρυναν τα τρία άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος: δύο πιλότους και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας
Ιδιωτικό τζετ Τούρκου δισεκατομμυριούχου βγήκε εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωσή του στη Λιβύη και έπιασε φωτιά
Το αεροπλάνο τύπου Cessna 680A Citation τυλιγμένο στις φλόγες / πηγή φωτογραφίας Χ
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Ένα αεροσκάφος Cessna 680A Citation Latitude με αριθμό νηολογίου TC-AKF, το οποίο ανήκε στον Τούρκο δισεκατομμυριούχο Χαμντί Ακίν, βγήκε εκτός διαδρόμου και πήρε φωτιά κατά την προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο της πόλης Μισράτα στη Λιβύη.

Το μεσαίου μεγέθους επιχειρηματικό αεροσκάφος εκτελούσε πτήση χωρίς επιβάτες, είχε αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης γύρω στις 5:45 π.μ. (τοπική ώρα) της Δευτέρας (14.09.2026), για να παραλάβει επιβάτες στη Λιβύη.

Μετά την προσγείωση, το αεροπλάνο τύπου Cessna 680A Citation Latitude, βγήκε από την ασφαλτοστρωμένη επιφάνεια και ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην άτρακτο.

Οι πυροσβέστες του αεροδρομίου και οι ομάδες ARFF έσβησαν τη φωτιά και απομάκρυναν τα τρία άτομα που βρίσκονταν στο αεροσκάφος: δύο πιλότους και ένα μέλος του πληρώματος καμπίνας.

Έρευνα για τα αίτια του αεροπορικού ατυχήματος διεξάγουν οι αρμόδιες λυβικές αρχές.

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