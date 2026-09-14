Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην χτυπούν ενεργειακούς σταθμούς

Σε συμφωνία να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους, κατέληξαν από κοινού Ρωσία και Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα (14.09.2026) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στο Τruth Social, ο Αμερικανό πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, επίσης απέδωσε παράλληλα την άνοδο των τιμών του ντίζελ διεθνώς στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και όχι στη σύγκρουση με το Ιράν.

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«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην επιτεθεί σε ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Η Ρωσία συμφώνησε να πράξει το ίδιο! Η αύξηση της τιμής του ντίζελ παγκοσμίως οφείλεται κυρίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και όχι στο Ιράν», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε νωρίτερα τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να σταματήσει να στοχεύει το ντίζελ της Ρωσίας στις αεροπορικές επιθέσεις, ισχυριζόμενος ότι «πληγώνει τον κόσμο», καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να εκτινάσσει τις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Η Ουκρανία βομβαρδίζει τις ρωσικές υποδομές καυσίμων εδώ και μήνες, μειώνοντας σοβαρά την ικανότητα διύλισης της Μόσχας και προκαλώντας εκτεταμένες ελλείψεις εφοδιασμού.

Σε απάντηση, η Ρωσία, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ, απαγόρευσε την πώληση του ντίζελ της στο εξωτερικό. «Ο Ζελένσκι πρέπει να κάνει ένα πράγμα. Πρέπει να σταματήσει να μειώνει το ντίζελ στη Ρωσία… επειδή προκαλεί έλλειψη ντίζελ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Ιρλανδία, χτες Κυριακή.