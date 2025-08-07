Προσωπικό ζωολογικού κήπου στη Γερμανία αποφάσισε να θανατώσει 12 υγιείς μπαμπουίνους και να τους πετάξει στα λιοντάρια

Σάλο προκάλεσε η απόφαση του προσωπικού ενός ζωολογικού κήπου στη Γερμανία να θανατώσει 12 υγιέστατους μπαμπουίνους και να τους πετάξει στα λιοντάρια.

Η σκληρή απόφαση φαίνεται πως πάρθηκε, όπως λέει το προσωπικό του ζωολογικού κήπου στη Γερμανία, επειδή προκλήθηκε υπερπληθυσμός στο είδος των μπαμπουίνων. Παρά τις προσπάθειές τους να στειρωθούν ή να μετακινηθούν, ο διευθυντής του κήπου ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε καμία πρόοδος.

Για τον λόγο αυτό, οι 12 υγιέστατοι μπαμπουίνοι θανατώθηκαν και κάποιοι από αυτούς έγιναν τροφή για τα λιοντάρια. Κάποιοι άλλοι χρησιμοποιήθηκαν για ερευνητικούς σκοπούς, αποκαλύπτει το skynews.gr.

Όπως αναφέρει το ίδιο μέσο το σχέδιο θανάτωσης των μπαμπουίνων ανακοινώθηκε στα τέλη του 2024 όταν ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 40.

«Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να σώσουμε ένα είδος. Αλλά για το καλό του είδους, πρέπει να σκοτώσουμε μερικά, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον πληθυσμό σε μια περιορισμένη περιοχή», δήλωσε ο Δρ Νταγκ Ένκε.

Αφού έγινε γνωστή η υπόθεση, πολλοί ακτιβιστές και φιλόζωοι ξεκίνησαν να απειλούν τον διευθυντή του ζωολογικού κήπου.

Όπως λέει ο ίδιος, η συνηθέστερη απειλή είναι πως θα τον σκοτώσουν και θα τον πετάξουν στα λιοντάρια.

«Αυτό που είναι πραγματικά αηδιαστικό είναι όταν λένε ότι αυτό είναι χειρότερο από τους Ναζί. Είναι πραγματικά προσβλητικό για όλα τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και του ναζιστικού καθεστώτος» πρόσθεσε.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τις βρισιές και τις προσβολές που δέχεται ο διευθυντής του πάρκου.