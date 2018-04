Ο Ντόναλντ Τραμπ το είχε ξεκαθαρίσει: «Γιατί να ήθελα να κλειστώ μέσα σε μια αίθουσα με μια ομάδα αριστεριστών που με απεχθάνονται«; Αυτό είχε γράψει στο Twitter, κάνοντας σαφές πως δεν είχε καμία πρόθεση να δώσει το παρόν και φέτος, στο επίσημο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Μια εκδήλωση που κατά παράδοση προσφέρει την ευκαιρία μιας απευθείας επικοινωνίας ανάμεσα σε έναν κωμικό και στον πρόεδρο. Μια βραδιά λαμπερή στην οποία παρίστανται και αστέρες του Χόλιγουντ. Μια βραδιά, όμως, που ο Τραμπ σνόμπαρε για δεύτερη χρονιά.

Τι κι αν έλειπε όμως; Τελικά… ήταν εκεί κι αυτό χάρη στην διάσημη ηθοποιό, Michelle Wolf, η οποία ανέβηκε στο βήμα και ήταν… τυφώνας!

Και τι δεν είπε για τον Τραμπ, αλλά και για πολλά μέλη της κυβέρνησής του. Η ηθοποιός ήταν καταιγιστική και έδειξε τις διαθέσεις της με το «καλημέρα».

«Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Όπως λέει μια πορνοστάρ όταν είναι έτοιμη να κάνει σεξ με τον Τραμπ: Ας τελειώνουμε«! Μια σαφής αναφορά στην υπόθεση με την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, η οποία υποστηρίζει πως είχε σεξουαλικές επαφές με τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ ήταν ήδη παντρεμένος με την Μελάνια Τραμπ κι έχει προκαλέσει θύελλα στις ΗΠΑ.

Και συνέχισε σε άλλο σημείο: «Ξέρω πως όσο κι αν το θέλετε κάποιοι από εσάς, έχουμε 2018 και είμαι γυναίκα, οπότε δεν μπορείτε να με κάνετε να το βουλώσω. Εκτός βάλετε τον Μάικλ Κόεν να μου δώσει 130.000 δολάρια! Μάικλ, μπορείς να με βρεις στο Venmo (σ.σ. υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών) με το όνομα πορνοστάρ που έχω: Ράιν Πρίμπους«!

Χτύπημα… δεύτερο, αφού ο δικηγόρος του Τραμπ, Μάικλ Κόεν, έδωσε στην Στόρμι Ντάνιελς το παραπάνω ποσό λίγο πριν τις αμερικανικές εκλογές για να… ξεχάσει την ιστορία της! Ο Ράινς Πρίμπους, παρεμπιπτόντως, ήταν προσωπάρχης του Λευκού Οίκου για έξι μήνες πριν τελικά απολυθεί…

Τι είχε όμως να πει για το ότι ο Τραμπ δεν έδωσε το παρών; Πολλά!

«Φυσικά ο Τραμπ δεν είναι εδώ, αν δεν το προσέξατε. Ξέρω ότι θα τον τραβούσα εγώ η ίδια για να έρθει εδώ, όμως από ό, τι φαίνεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είναι το μοναδικό «μ@@νί» που δεν επιτρέπεται να αρπάξεις«!

Η παραπάνω… ρουκέτα, είναι αναφορά σε μια από τις πλέον θλιβερές στιγμές του Ντόναλντ Τραμπ. Τον Οκτώβριο του 2016, η εφημερίδα Washington Post δημοσίευσε ένα απόσπασμα από μια ιδιωτική συζήτηση κατά την οποία το 2005 ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξιστορεί την προσπάθειά του να κάνει σεξ με μια παντρεμένη γυναίκα, χρησιμοποιώντας εκφράσεις πεζοδρομίου.

«Απλά αρχίζω να τις φιλάω«, έλεγε. «Και όταν είσαι σταρ σε αφήνουν να το κάνεις. Τις πιάνεις από το μ… Μπορείς να κάνεις ό,τι θες«, συνέχιζε, με την φράση «grab them by the pussy» να είναι δεδομένο πως θα στιγματίσει την Προεδρία του…

Σε άλλο σημείο η ηθοποιός ανέφερε: «Είχα πολλά αστεία για μέλη της κυβέρνησης, αλλά έπρεπε να τα σβήσω γιατί όλοι απολύθηκαν! Αλλάζετε μέλη της κυβέρνησης πιο γρήγορα από ό, τι τα Starbucks διώχνουν μαύρους ανθρώπους«!

Δείτε τα… highlights της ομιλίας της Michelle Wolf

Ένα ακόμη… highlight ήταν η σάτιρα για την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, η οποία έδωσε το παρών αφού ο Τραμπ απουσίαζε. Για περίπου ένα λεπτό η ηθοποιός… πυροβολούσε, κατηγορώντας την πως λέει συνεχώς ψέματα και οι εκφράσεις στο πρόσωπο της Σάντερς τα… έλεγαν όλα!

Δείτε το βίντεο

Δείτε ολόκληρη την ομιλία της

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε την απάντησή του για όλα τα παραπάνω με τον αγαπημένο του τρόπο. Μέσω Twitter. Με λίγα λόγια χαρακτηρίζει αποτυχημένο και βαρετό το δείπνο των ανταποκριτών, σε αντίθεση με την συγκέντρωσή του, η οποία έγινε στην Ουάσινγκτον του Μίσιγκαν, την ίδια ώρα.

Μάλιστα δεν αναφέρει… καν το όνομα της ηθοποιού!

Συγκεκριμένα αναφέρει στο ειρωνικό tweet: «Ενώ η Ουάσινγκτον του Μίσιγκαν ήταν μια μεγάλη επιτυχία, η πρωτεύουσα Ουάσινγκτον απλά δεν λειτούργησε. Όλοι μιλούν για το γεγονός πως το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου ήταν μια μεγάλη βαρεμάρα… Η υποτιθέμενη κωμικός πραγματικά «τα έσπασε». Ο Greg Gutfeld θα πρέπει να είναι ο οικοδεσπότης του χρόνου»!

Δείτε την ανάρτηση

While Washington, Michigan, was a big success, Washington, D.C., just didn’t work. Everyone is talking about the fact that the White House Correspondents Dinner was a very big, boring bust…the so-called comedian really “bombed.” @greggutfeld should host next year! @PeteHegseth

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2018