Προσπάθησε να μπουκάρει με αυτοκίνητο στον Λευκό Οίκο!

Ο δράστης ακολούθησε ένα όχημα που είχε άδεια εισόδου για τον Λευκό Οίκο.

“Το όχημα ακινητοποιήθηκε και το άτομο συνελήφθη αμέσως από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας”, ανέφερε στο Twitter η επίλεκτη αστυνομία που είναι επιφορτισμένη με την προστασία του προέδρου των ΗΠΑ.

Secret Service stops ‘suspicious vehicle’ trying to enter White House grounds, takes driver into custody https://t.co/izNPTgEtcN #FoxNews@albertjitka

— Jesus=TRUTH🙏🇺🇸🚂🇺🇸 (@ACEmmerich2924) November 21, 2019