Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μαρίν έκανε σήμερα έκκληση για ενότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για νέες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας απέναντι στον ενεργειακό «εκβιασμό» της Μόσχας.

“Έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ την ενότητα, καθώς η Ρωσία χρησιμοποιεί την ενέργεια ως όπλο εναντίον της Ευρώπης. Το να κάνει εκβιασμό στις κοινωνίες μας μέσω του ενεργειακού εφοδιασμού είναι ένα μέσο για τη Ρωσία να εξασθενίσει και να καταστρέψει την υποστήριξη των Ευρωπαίων στην Ουκρανία και να καταστρέψει την ενότητά μας”, δήλωσε η Φινλανδή πρωθυπουργός στο ημικύκλιο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

“Θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό τον εκβιασμό της Ρωσίας και από αυτό τον μακρύ χειμώνα, αλλά έχουμε ανάγκη την αποφασιστικότητα και το θάρρος της ενότητας για να το επιτύχουμε”, πρόσθεσε η Σάνα Μαρίν, η χώρα της οποίας έχει τα πιο εκτενή σύνορα της ΕΕ με τη Ρωσία.

Την παραμονή μιας ομιλίας για τη γενική πολιτική της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Στρασβούργο, η Σάνα Μαρίν ζήτησε από την επικεφαλής του εκτελεστικού βραχίονα της ΕΕ “νέες τολμηρές λύσεις” προκειμένου να μειωθεί η τιμή του ηλεκτρισμού που πληρώνουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

“Πληρώνουμε τώρα ένα πολύ υψηλό τίμημα για την εξάρτησή μας από τη ρωσική ενέργεια. Ο πόλεμος και η τιμή της ενέργειας κάνουν να βαραίνει επίσης η απειλή μιας παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης”, προειδοποίησε.

«Πρέπει να ομολογήσουμε ότι υιοθετήσαμε πολύ αφελή συμπεριφορά απέναντι στη Ρωσία και βασίσαμε τις προσδοκίες μας σε λανθασμένες ιδέες. Θα έπρεπε να είχαμε ακούσει τους φίλους από τις Βαλτικές χώρες και την Πολωνία που έζησαν κάτω από την Σοβιετική εξουσία», είπε ακόμη η Σάνα Μαρίν.

The EU "must confess we have adopted too naïve an attitude toward Russia and based our expectations on…erroneous ideas," Finnish Prime Minister Sanna Marin tells the European Parliament.



"We should have listened to our Baltic and Polish friends who lived under Soviet rule." pic.twitter.com/nFX3eqDKB3