Κόσμος

Πρώτο βήμα Ζελένσκι για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Επικοινώνησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ για διαπραγματεύσεις

Συμφώνησε με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ειρήνευση στην Ουκρανία καθώς και για τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Louiza Vradi

Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ό Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μεταξύ άλλων πως συμφώνησε με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ειρήνευση στην Ουκρανία καθώς και για τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ. 

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν».

Η Ουκρανία τονίζει πως είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά τις ΗΠΑ στο μέλλον, ώστε να έρθει η πραγματική ειρήνη στην περιοχή.

« Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή της συνομιλίας με την Αμερική Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις.

Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
102
95
75
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εμανουέλ Μακρόν: «Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία γιατί εκείνη δεν επιδιώκει την ειρήνη»
Ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφθεί το Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για να μιλήσουν για θέματα του πόλεμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας
μακρόν
Η Σουηδία «κυνηγάει» ρωσικά υποβρύχια «σχεδόν κάθε εβδομάδα» – Ψυχροπολεμικό κλίμα στα νερά της Βαλτικής
Το σουηδικό ναυτικό καταγράφει αυξανόμενη ρωσική δραστηριότητα στη Βαλτική και προετοιμάζεται για ακόμη πιο επιθετική παρουσία, μόλις ο πόλεμος στην Ουκρανία παγώσει
Ένα ρωσικό υποβρύχιο
ΗΠΑ: Ελεύθερος σκοπευτής της Ακτοφυλακής εξουδετερώνει ταχύπλοο με κοκαΐνη στον Ειρηνικό – Εντυπωσιακό βίντεο από την επιχείρηση
Ένα θεαματικό βίντεο δείχνει ελικόπτερο της αμερικανικής ακτοφυλακής να πυροβολεί με απόλυτη ακρίβεια τις μηχανές ενός «go-fast» σκάφους που μετέφερε πάνω από 9 τόνους κοκαΐνης
Στιγμιότυπο από το βίντεο που δείχνει τον ελεύθερο σκοπευτή να πυροβολεί το σκάφος των λαθρεμπόρων
Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί και 14 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο
Η αστυνομία της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι τρία παιδιά βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα, ενώ προειδοποιεί για τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούν τα παράνομα καταστήματα πώλησης αλκοόλ
Αστυνομία στη Νότια Αφρική
Newsit logo
Newsit logo