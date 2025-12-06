Πρώτο βήμα Ζελένσκι για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Επικοινώνησε με Γουίτκοφ και Κούσνερ για διαπραγματεύσεις

Με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ό Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μεταξύ άλλων πως συμφώνησε με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την ειρήνευση στην Ουκρανία καθώς και για τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Δώσαμε προσοχή σε πολλές πτυχές και συζητήσαμε βασικά πράγματα που μπορούν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας και να απομακρύνουν την απειλή μιας τρίτης ρωσικής εισβολής, καθώς και την απειλή της μη εκπλήρωσης των υποσχέσεών της Ρωσίας, όπως έχει συμβεί περισσότερες από μία φορές στο παρελθόν».

Η Ουκρανία τονίζει πως είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί ειλικρινά τις ΗΠΑ στο μέλλον, ώστε να έρθει η πραγματική ειρήνη στην περιοχή.

« Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα, τη μορφή της συνομιλίας με την Αμερική Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για μια τόσο εντατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις».

«Δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα τηλεφωνικά, επομένως πρέπει να συνεργαστούμε λεπτομερώς με τις ομάδες μας πάνω σε ιδέες και προτάσεις.

Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα θα πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν, κάθε τι είναι σημαντικό για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση».