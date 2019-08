Πρώτο υπερατλαντικό «ταξίδι» για το αμερικανικό Φεστιβάλ Μαύρου Κινηματογράφου

«Black and Blue,» «Farming» και «If Not Now, When» είναι μεταξύ των τίτλων που θα προβληθούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του αμερικανικού Φεστιβάλ Μαύρου Κινηματογράφου στην Αγγλία.