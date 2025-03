Προβλήματα για χρήστες του Χ στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο

Προβλήματα με την πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) αντιμετωπίζουν χρήστες σε όλο τον κόσμο, καθώς και στην Ελλάδα. Οι αναφορές δυσλειτουργίας ξεκίνησαν γύρω στις 9 το βράδυ σήμερα (27.03.2025).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το «Downdetector», οι Έλληνες χρήστες του Twitter νυν Χ αναφέρουν ότι η πλατφόρμα δεν ανανεώνεται και πως οι δημοσιεύσεις δεν «φορτώνουν».

I see some people are having technical problems with X now. As of now, I have no issues.

I was definitely having a lot of problems the last hour. It seems to be fixed now, though!!!