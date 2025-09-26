Κόσμος

Πτήσεις drones πάνω από το κρατίδιο της βόρειας Γερμανίας – Ανησυχία για κατασκοπεία

Τα drones εντοπίστηκαν τη νύχτα πάνω από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν
Drone
Φωτογραφία: REUTERS / Serhii Korovainyi

Νέο περιστατικό με ύποπτα drones καταγράφηκε αυτή τη φορά πάνω απο κρατίδιο της Βόρειας Γερμανίας.

Τα drones εντοπίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή 26.09.2025 πάνω από το Σλέσβιγκ-Χολστάιν, σύμφωνα με ανακοίνωση από το κρατιδιακό υπουργείο Εσωτερικών, ενώ όπως αναφέρθηκε ερευνάται η υποψία κατασκοπείας.

Όπως είναι φυσικό τέτοια περιστατικά, που τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί, με παραβιάσεις drones και σε άλλες χώρες με πιο πρόσφατη τη Δανία, έχει προκαλέσει ανησυχία με αρκετές χώρες να είναι σε ετοιμότητα.

Το υπουργείο ανέφερε ότι βρίσκεται σε «εντατικές και συνεχείς» συζητήσεις με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών του Σλέσβιγκ-Χολστάιν Ζαμπίνε Ζίτερλιν-Βάακ και πρόσθεσε ότι η αστυνομία του κρατιδίου ενισχύει την άμυνα κατά των drones σε συντονισμό με τα γειτονικά κρατίδια. Η υπουργός δεν έδωσε πάντως πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των drones που εντοπίστηκαν ή με την περιοχή στην οποία κινήθηκαν.

 

Η επίθεση στη Δανία που σήμανε συναγερμό και σε άλλες χώρες

Η κυβέρνηση της Δανίας έκανε λόγο για «υβριδική επίθεση» και ανέφερε ότι πίσω από τις υπερπτήσεις κρύβεται «επαγγελματικός» παράγων – ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ έχουν ενταθεί και οι συνοριακοί έλεγχοι για το ενδεχόμενο μεταφορών drones. «Όλες οι υπηρεσίες είναι σε μεγάλη εγρήγορση και η κατάσταση ασφαλείας δεν έχει αλλάξει», δήλωσε και η κυρία Ζίτερλιν-Βάακ.

Ανησυχία για κατασκοπεία

Την ανησυχία του για την είδηση εξέφρασε ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα εσωτερικής ασφάλειας Νίκλας Ντίρμπρουκ και τόνισε ότι, εάν επιβεβαιωθεί η υποψία της κατασκοπείας, αυτό θα καταδείξει για άλλη μια φορά πόσο σοβαρά πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι υβριδικές απειλές στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν.

«Τα βόρεια γερμανικά κρατίδια, μαζί με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και, εφόσον είναι απαραίτητο, σε συντονισμό και με τους Δανούς γείτονές μας, πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε τέτοια γεγονότα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο κ. Ντίρμπρουκ. Το SPD ζήτησε επίσης από τις αρχές του κρατιδίου να ενημερώσουν επισήμως την Επιτροπή Εσωτερικών και Νομικών Υποθέσεων της Bundestag.

Στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν έχουν πάντως εντοπιστεί κατ΄επανάληψη drones, ενώ οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις του κρατιδίου ακινητοποίησαν στις αρχές του μήνα στην διώρυγα του Κιέλου φορτηγό πλοίο το οποίο θεωρείται ότι χρησιμοποιείτο ως βάση για πτήσεις drones. Στις 26 Αυγούστου ένα drone φέρεται να εκτοξεύθηκε από το εν λόγω πλοίο προκειμένου να πετάξει πάνω από γερμανικό πολεμικό πλοίο και να τραβήξει φωτογραφίες.

