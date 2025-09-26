Δανία: Drones για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ που έκλεισε προσωρινά

Νέος συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία που έκλεισε προσωρινά, έπειτα από αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα drones.

Πρόκεται για τη δεύτερη σερί νύχτα όπου κλείνει ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία μετά την παρουσία drones σύμφωνα με την αστυνομία και την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά αργά το βράδυ της Πέμπτης η πτήση KL1289 της KLM επέστρεψε στο Άμστερνταμ, ενώ η πτήση SK1225 της Scandinavian Airlines από την Κοπεγχάγη ακυρώθηκε, ανακοίνωσε η FlightRadar24 μέσω της πλατφόρμας X.

Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled. https://t.co/cspmE3CIhH pic.twitter.com/pgt0W6J7Q9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 25, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη αστυνομία στη Δανία ο εναέριος χώρος έκλεισε στις 23:40 τοπική ώρα λόγω των ύποπτων εμφανίσεων drones. Ωστόσο, το αεροδρόμιο άνοιξε ξανά στη 00:35 της Παρασκευής.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε δύο ημέρες, καθώς παρόμοιο συμβάν καταγράφηκε και το βράδυ της Τετάρτης, με drones να παρατηρούνται κοντά στο αεροδρόμιο, προκαλώντας ανησυχία και νέες αντεγκλήσεις για την ασφάλεια των πτήσεων.

Χθες, Πέμπτη, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν κατήγγειλε «υβριδικές επιθέσεις» και προειδοποίησε ότι οι υπερπτήσεις μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων «μπορεί να πολλαπλασιασθούν».

Οι δανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώσει την προέλευση αυτών των αεροσκαφών. Όμως «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή η Ρωσία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν.

Έπειτα από συνομιλία του με την πρωθυπουργό, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε έτοιμος «να συνεισφέρει στην ασφάλεια του εναέριου χώρου της Δανίας».