Πυρηνικές επιθέσεις στην ΕΣΣΔ και την Κίνα σχεδίαζαν οι ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60!

Οι ΗΠΑ σκόπευαν να αποδεκατίσουν (!) την ΕΣΣΔ και την Κίνα, καταστρέφοντας το βιομηχανικό δυναμικό τους και εξοντώνοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους…

Μια ανασκόπηση του γενικού σχεδίου πυρηνικού πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών του 1964, το οποίο δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από το Εθνικό Αρχείο Ασφαλείας του Πανεπιστημίου George Washington, αποκαλύπτει για πρώτη φορά πώς το αμερικανικό Πεντάγωνο μελέτησε επιλογές για “να καταστρέψει την ΕΣΣΔ και την Κίνα ως βιώσιμες κοινωνίες”.

Δύο χρόνια μετά την Κρίση των Πυραύλων στην Κούβα (σ.σ. 1962 επί προεδρίας Τζον Φ. Κένεντι) το 1964 όταν στο Λευκό Οίκο είχε πλέον εγκατασταθεί ο Λίντον Τζόνσον, το αμερικανικό Πεντάγωνο κατάρτισε σχέδια καταστροφής της Σοβιετικής Ένωσης ως “βιώσιμης κοινωνίας”, εξουδετερώνοντας το 70% του βιομηχανικού της χώρου κατά τη διάρκεια προληπτικών και αντιποίνων πυρηνικών απεργιών.

Παρόμοιος στόχος είχε γίνει και η Κίνα, χάρις στην αγροτική οικονομία της τότε εποχής. Σύμφωνα με τις μελέτες, οι ΗΠΑ θα αφάνιζαν 30 μεγάλες κινεζικές πόλεις, θανατώνοντας το 30% του αστικού πληθυσμού και μειώνοντας κατά το ήμισυ τις βιομηχανικές τους δυνατότητες. Η επιτυχής εκτέλεση της μεγάλης κλίμακας πυρηνικής επίθεσης θα εξασφάλιζε ότι η Κίνα “δεν θα ήταν πια ένα βιώσιμο έθνος”, αναφέρουν τα αμερικανικά πρώην απόρρητα έγγραφα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο εξακολουθεί να στηρίζεται σε πυρηνικά αποτρεπτικά και – όπως και στη δεκαετία του 1960 – η αμερικανική πυρηνική στρατηγική εξακολουθεί να θεωρεί τις ρωσικές και κινεζικές στρατιωτικές δυνατότητες ως κύριες “προκλήσεις” που αντιμετωπίζει η Ουάσινγκτον.

Η πιο πρόσφατη ανασκόπηση τον Φεβρουάριο του 2018, περιέγραφε ως “ενδεχόμενες απειλές” που προέρχονται από το Πεκίνο και τη Μόσχα. Το έγγραφο, το οποίο αφορά τη Ρωσία, εστιάζει στον εκσυγχρονισμό του ρωσικού πυρηνικού οπλοστασίου ως “ανησυχητικού” για τις ΗΠΑ.

Η Μόσχα καταδίκασε την αμερικανική στρατηγικής, ενώ το Πεκίνο περιέγραψε την προσέγγιση του Πενταγώνου ως παράδειγμα της “νοοτροπίας του Ψυχρού Πολέμου”.

