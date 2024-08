Πυρκαγιά σε ρωσικό πλοίο που μετέφερε καύσιμα μετά από πλήγμα ουκρανικού πυραύλου

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο ρωσικό λιμάνι Καφκάζ στην νότια περιοχή του Κρασνοντάρ μετά από μια ουκρανική επίθεση σε πλοίο που ήταν φορτωμένο με βαγόνια-δεξαμενές καυσίμων, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το πλοίο στο οποίο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, ένα φεριμπότ που μεταφέρει βαγόνια από την Ρωσία στο Κερτς της Κριμαίας, είναι ένα από τα ελάχιστα – αν όχι το τελευταίο – που έκανε αυτού του είδους τις μεταφορές.

Η επέκταση της πυρκαγιάς και οποιασδήποτε πιθανές απώλειες αξιολογούνται επί του παρόντος, αναφέρεται στην ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που φαίνεται να απεικονίζουν την πυρκαγιά και πυκνό μαύρο καπνό που υψώνεται από το λιμάνι Καφκάζ.

Κατά ορισμένες πληροφορίες, το πλοίο ήταν φορτωμένο με 30 βαγόνια-δεξαμενές πετρελαίου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα βίντεο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση φέρεται να έγινε με ουκρανικής κατασκευής πύραυλο Neptune, παρόμοιο με αυτόν που έπληξε το Moskva, την ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βυθίζοντάς το.