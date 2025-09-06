Πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο: 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες – Πλάνα από το σημείο

Συναγερμός σήμανε σήμερα (06.09.2025) το πρωί στο Λονδίνο, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τηλεοπτικού Κέντρου του BBC στην περιοχή Γουάιτ Σίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου, περίπου 100 πυροσβέστες κλήθηκαν για να σβήσουν την πυρκαγιά, πληροφορίες που επιβεβαίωσε στην συνέχεια και το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι περίπου 100 πυροσβέστες από το Χάμερσμιθ, το Νορθ Κένσινγκτον, το Κένσινγκτον και το Τσίσγουικ, όπως και γύρω σταθμούς της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν μετά την κλήση τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο κτίριο των εννέα ορόφων λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος).

A major #fire broke out early Saturday at the former #BBC Television Centre in #WhiteCity, #London. Around 100 firefighters battled the blaze affecting upper floors, including a restaurant and residential flats. No casualties have been reported as investigations continue. pic.twitter.com/iYs13jEG6P — News.Az (@news_az) September 6, 2025

Η πυρκαγιά επηρεάζει ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άγνωστος αριθμός διαμερισμάτων έχει επίσης πιθανόν πληγεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

According to footage from the scene shared by LFB, the fire appears to be affecting the Helios Building at Television Centre, the former home of the BBC.



The London Fire Brigade said 15 fire engines were in attendance at the building on Wood Lane.



https://t.co/n8r3mmscG5 pic.twitter.com/QEQulNXyqw — Sky News (@SkyNews) September 6, 2025

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.