Πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του BBC στο Λονδίνο: 100 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες – Πλάνα από το σημείο

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους
Εικόνα από drone της πυρσβεστικής του Λονδίνου από την φωτιά στην πρώην έδρα του BB
Εικόνα από drone της πυρσβεστικής του Λονδίνου από την φωτιά στην πρώην έδρα του BBC / Φωτογραφία London Fire Brigade

Συναγερμός σήμανε σήμερα (06.09.2025) το πρωί στο Λονδίνο, καθώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για πυρκαγιά στα πρώην κεντρικά γραφεία του Τηλεοπτικού Κέντρου του BBC στην περιοχή Γουάιτ Σίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου, περίπου 100 πυροσβέστες κλήθηκαν για να σβήσουν την πυρκαγιά, πληροφορίες που επιβεβαίωσε στην συνέχεια και το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου διευκρίνισε ότι περίπου 100 πυροσβέστες από το Χάμερσμιθ, το Νορθ Κένσινγκτον, το Κένσινγκτον και το Τσίσγουικ, όπως και γύρω σταθμούς της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν μετά την κλήση τους για την κατάσβεση πυρκαγιάς στο κτίριο των εννέα ορόφων λίγο μετά τις 03:00 τοπική ώρα (05:00 ώρα Ελλάδος).

Η πυρκαγιά επηρεάζει ορόφους προς την οροφή του κτιρίου, με ένα εστιατόριο και μια εξωτερική επιφάνεια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Άγνωστος αριθμός διαμερισμάτων έχει επίσης πιθανόν πληγεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

 

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν προς το παρόν άγνωστα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή θανάτους.

