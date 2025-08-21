Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ρεκόρ με περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένα το 2025

Οι δασικές πυρκαγιές έχουν ήδη καταστρέψει μια έκταση ίση με την Κορσική, ξεπερνώντας μέσα σε οκτώ μήνες το προηγούμενο ρεκόρ του 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος EFFIS
Πυρκαγιά στην Πορτογαλία
Πυρκαγιά στην Πορτογαλία / REUTERS / Pedro Nunes

Η Ευρώπη ζει μια χρονιά εκτός ορίων με τις πυρκαγιές. Από τον Ιανουάριο του 2025, οι φωτιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή 10.157 km², στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής στατιστικών στοιχείων το 2006, σύμφωνα με τα δεδομένα του European Forest Fire Information System (EFFIS).

Σε λιγότερο από οκτώ μήνες, ξεπεράστηκε το όριο του 2017 (9,88 εκατ. στρέμματα για όλο το έτος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία είναι μακράν η πιο πληγείσα χώρα από τις πυρκαγιές: περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη, δηλαδή το 40% του συνόλου, με τέσσερις νεκρούς ήδη καταγεγραμμένους.

Η κατάσταση είναι εξίσου δραματική στην Πορτογαλία, με σχεδόν 2,74 εκατομμύρια στρέμματα καμένα και τρεις νεκρούς, ενώ η Ρουμανία ξεπερνά το 1,26 εκατ. στρέμματα. Στη Γαλλία, 356.000 στρέμματα καταστράφηκαν, κυρίως στο Οντ, που επλήγη από μια τεράστια πυρκαγιά στις αρχές Αυγούστου.

Δορυφορικές εικόνες των πυρκαγιών στο Πιοντάο της Πορτογαλίας
Δορυφορικές εικόνες των πυρκαγιών στο Πιοντάο της Πορτογαλίας / Maxar Technologies / Handout via REUTERS.

Ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη

Τέσσερις χώρες της ΕΕ – Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία και Σλοβακία – έχουν ήδη ξεπεράσει το ετήσιο ρεκόρ τους στα τελευταία 20 χρόνια. Εκτός ΕΕ, η Βρετανία βιώνει επίσης τη χειρότερη χρονιά της, με φωτιές την άνοιξη που εντάθηκαν λόγω ενός πρόωρου καύσωνα. Στα Βαλκάνια, η Σερβία καταγράφει επίσης τη χειρότερη χρονιά της από τότε που τηρούνται στοιχεία.

Οι πυρκαγιές του 2025 έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων: δύο στην Κύπρο, ένας στη Γαλλία και επτά στην Ιβηρική Χερσόνησο. Όμως οι συνέπειες ξεπερνούν τις ανθρώπινες απώλειες. Οι φωτιές έχουν εκλύσει 35 μεγατόνους CO₂ από τον Ιανουάριο, επίπεδο πρωτοφανές για αυτήν την περίοδο. Το ρεκόρ των 41 μεγατόνων που σημειώθηκε το 2017 ενδέχεται να ξεπεραστεί.

Το 2017, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές στην Ευρώπη, κυρίως σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Αν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί, το 2025 θα μπορούσε να εξελιχθεί στη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για την ήπειρο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ισραήλ: Εντολή Νετανιάχου για διαπραγματεύσεις απελευθέρωσης των ομήρων και κατάπαυση πυρός
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι έδωσε το «πράσινο φως» για συνομιλίες με στόχο μια συμφωνία για τους ομήρους και μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να στείλει αντιπροσωπεία στο Κατάρ ή στην Αίγυπτο
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Ιταλία: Σάλος με σεξιστική ομάδα στο Facebook – Η Meta την έκλεισε μετά από 6 χρόνια
Μια ομάδα με 32.000 μέλη όπου άνδρες μοιράζονταν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – Η Meta την έκλεισε μετά από έξι χρόνια λειτουργίας, σύμφωνα με τους Financial Times
Το logo του Facebook
Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνει υψηλόβαθμη αναλύτρια της CIA για τη Ρωσία – Ανησυχίες στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ
Το Economist αποκαλύπτει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε την άδεια ασφαλείας από έμπειρη αναλύτρια της CIA, σε μια άνευ προηγουμένου «εκκαθάριση» στις υπηρεσίες πληροφοριών
Το κτίριο όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της CIA στη Βιρτζίνια
Αράχνες–«ζόμπι»: Ο μύκητας που προκαλεί τρόμο και θυμίζει το The Last of Us
Μύκητας που ανακαλύφθηκε πρόσφατα μετατρέπει αράχνες σε πραγματικά «ζόμπι», ένα φαινόμενο που τρομάζει κατοίκους και κηπουρούς σε όλο τον κόσμο, ενώ θυμίζει το σύμπαν της σειράς The Last of Us, γράφει η Wall Street Journal
Αράχνη
Newsit logo
Newsit logo