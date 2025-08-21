Πυρκαγιές στην Ευρώπη: Ρεκόρ με περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα καμένα το 2025

Η Ευρώπη ζει μια χρονιά εκτός ορίων με τις πυρκαγιές. Από τον Ιανουάριο του 2025, οι φωτιές έχουν κατακάψει περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή 10.157 km², στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για απόλυτο ρεκόρ από την έναρξη καταγραφής στατιστικών στοιχείων το 2006, σύμφωνα με τα δεδομένα του European Forest Fire Information System (EFFIS).

Σε λιγότερο από οκτώ μήνες, ξεπεράστηκε το όριο του 2017 (9,88 εκατ. στρέμματα για όλο το έτος) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία είναι μακράν η πιο πληγείσα χώρα από τις πυρκαγιές: περισσότερα από 4 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη, δηλαδή το 40% του συνόλου, με τέσσερις νεκρούς ήδη καταγεγραμμένους.

Η κατάσταση είναι εξίσου δραματική στην Πορτογαλία, με σχεδόν 2,74 εκατομμύρια στρέμματα καμένα και τρεις νεκρούς, ενώ η Ρουμανία ξεπερνά το 1,26 εκατ. στρέμματα. Στη Γαλλία, 356.000 στρέμματα καταστράφηκαν, κυρίως στο Οντ, που επλήγη από μια τεράστια πυρκαγιά στις αρχές Αυγούστου.

Ρεκόρ σε όλη την Ευρώπη

Τέσσερις χώρες της ΕΕ – Ισπανία, Κύπρος, Γερμανία και Σλοβακία – έχουν ήδη ξεπεράσει το ετήσιο ρεκόρ τους στα τελευταία 20 χρόνια. Εκτός ΕΕ, η Βρετανία βιώνει επίσης τη χειρότερη χρονιά της, με φωτιές την άνοιξη που εντάθηκαν λόγω ενός πρόωρου καύσωνα. Στα Βαλκάνια, η Σερβία καταγράφει επίσης τη χειρότερη χρονιά της από τότε που τηρούνται στοιχεία.

Οι πυρκαγιές του 2025 έχουν ήδη προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον δέκα ανθρώπων: δύο στην Κύπρο, ένας στη Γαλλία και επτά στην Ιβηρική Χερσόνησο. Όμως οι συνέπειες ξεπερνούν τις ανθρώπινες απώλειες. Οι φωτιές έχουν εκλύσει 35 μεγατόνους CO₂ από τον Ιανουάριο, επίπεδο πρωτοφανές για αυτήν την περίοδο. Το ρεκόρ των 41 μεγατόνων που σημειώθηκε το 2017 ενδέχεται να ξεπεραστεί.

Το 2017, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιές στην Ευρώπη, κυρίως σε Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία. Αν η τρέχουσα τάση συνεχιστεί, το 2025 θα μπορούσε να εξελιχθεί στη χειρότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ για την ήπειρο.