Πυροβολισμοί σε εργοστάσιο στο Ιλινόις – Αναφορές για πολλούς τραυματίες – video

Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο μιας εταιρείας στην Ορόρα του Ιλινόι, όπως ανέφεραν μέσω του Twitter οι τοπικές αρχές και η ομοσπονδιακή αστυνομία.

Το επεισόδιο αυτό είναι σε εξέλιξη στο κτίριο όπου στεγάζεται η εταιρεία Henry Pratt Company. Στην περιοχή έχουν σπεύσει πολλά ασθενοφόρα και περιπολικά. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες.

Η Ορόρα απέχει περίπου 60 χιλιόμετρα δυτικά του Σικάγο.

Σύμφωνα με το CNN, οι αρχές ανημέρωσαν τους γονείς των μαθητών ότι απέκλεισαν τα σχολεία για την ασφάλειά τους και ότι δεν επιτρέπεται να μπει ή να βγει κανείς από τα σχολικά κτίρια. Κάλεσαν επίσης τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Σε βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης διακρίνονται πολλά περιπολικά να έχουν περικυκλώσει ένα εμπορικό κτίριο στη λεωφόρο Άρτσερ της Ορόρα.

ALERT: There is an active shooter near Highland and Archer. Aurora Police are on the scene. More information will be available soon.

— City of Aurora, IL (@CityofAuroraIL) 15 Φεβρουαρίου 2019