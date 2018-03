Πυροβολισμοί σε κέντρο βετεράνων στην Καλιφόρνια – Ένοπλος κρατά ομήρους

Ένοπλος άντρας με μαύρη στολή, αλεξίσφαιρο γιλέκο και αυτόματο όπλο εισέβαλε στο μεγαλύτερο κέντρο βετεράνων στην Καλιφόρνια και κρατάει τρεις ομήρους. Η αστυνομία κάνει λόγο για 15 με 20 ριπές.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν αποκλείσει ολόκληρη την περιοχή περιμετρικά του κέντρου βετεράνων στο Yountville, ενώ η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς στο συγκεκριμένο ίδρυμα στεγάζονται σχεδόν 1.000 Αμερικανοί βετεράνοι.

Police say that 15 to 20 shots were fired at the Yountville Veterans Center, where three people were taken hostage. https://t.co/PmEDdRErzO Video: @MarkIbanez2 pic.twitter.com/E5gCs0p7LN

