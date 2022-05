Πυροβολισμοί έπεσαν σε σούπερ μάρκετ στο Μπάφαλο στην Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει νεκρός, ούτε η κατάσταση των τραυματιών.

⚠️🇺🇸#URGENT: ‘Active shooter’ with several people down at Tops Grocery in Buffalo, New York#Buffalo l #NY

A large emergency response is underway following confirmed reports of multiple people shot. No word on the suspect at this time.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/pGb1l7fMeX