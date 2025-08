Πυροβολισμοί στη Μοντάνα των ΗΠΑ – Αναφορές για νεκρούς σε μπαρ

Πυροβολισμοί έπεσαν σε μπαρ στη Μοντάνα των ΗΠΑ με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για νεκρούς. Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι πυροβολισμοί και οι αναφορές για θύματα σήμαναν συναγερμό στη μικρή πόλη Ανακόντα της Μοντάνα των ΗΠΑ.

BREAKING NEWS @ATF_Denver is responding to a shooting where multiple parties have been shot at a business in Anaconda, MT. Please direct all media to local law enforcement. pic.twitter.com/r4PbNUR9P9

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Granite, ο ένοπλος φέρεται να διέφυγε από το «Owl Bar».

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη καταδίωξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οπλοφόρου.

ACTIVE SHOOTER UPDATE: “There is a heavy law enforcement presence west of Anaconda near Stumptown Road and Anderson Ranch Loop Road. Authorities are searching for a suspect believed to be armed. Please avoid the area,” according to Montana Highway Patrol. https://t.co/aqCGk3ROyS pic.twitter.com/o487mQNjoc